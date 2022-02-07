По состоянию на 7 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 307 437 случаев коронавируса. За сутки – 23 378 новых больных.
Среди них — 2 242 ребенка и 394 медработника.
За время пандемии вирус унес жизни 101 392 человек, в течение суток – 115 летальных случаев.
В то же время выздоровели в целом 3 681 092 украинца, за сутки — 5 024 человека.
За все время на территории страны провели 18 603 958 ПЦР-тестирований.
С начала вакцинальной кампании привили 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480 граждан, две – 14 780 566. В то же время дополнительную дозу ввели 20 332 людям, бустерную – 459 230 лицам.
В течение дня 18 626 человек были вакцинированы против коронавируса.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая область – 418;
- Волынская область – 586;
- Днепропетровская область – 988;
- Донецкая область – 620;
- Житомирская область – 1 188;
- Закарпатская область – 471;
- Запорожская область – 446;
- Ивано-Франковская область – 779;
- Киевская область – 586;
- Кировоградская область – 213;
- Луганская область – 248;
- Львовская область – 2 122;
- Николаевская область – 990;
- Одесская область – 2 033;
- Полтавская область – 494;
- Ровенская область – 1 142;
- Сумская область – 1 024;
- Тернопольская область – 907;
- Харьковская область – 1 609;
- Херсонская область – 703;
- Хмельницкая область – 1 713;
- Черкасская область – 676;
- Черновицкая область – 749;
- Черниговская область – 407.
Согласно статистике коронавируса в Украине, на 6 февраля на территории страны зафиксировали 27 851 новый случай коронавируса. За все время пандемии 4 284 059 человек заболели Covid-19.