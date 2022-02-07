По состоянию на 7 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 307 437 случаев коронавируса. За сутки – 23 378 новых больных.

Среди них — 2 242 ребенка и 394 медработника.

За время пандемии вирус унес жизни 101 392 человек, в течение суток – 115 летальных случаев.

В то же время выздоровели в целом 3 681 092 украинца, за сутки — 5 024 человека.

За все время на территории страны провели 18 603 958 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании привили 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480 граждан, две – 14 780 566. В то же время дополнительную дозу ввели 20 332 людям, бустерную – 459 230 лицам.

В течение дня 18 626 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

Винницкая область – 418;

Волынская область – 586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1 188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2 122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2 033;

Полтавская область – 494;

Ровенская область – 1 142;

Сумская область – 1 024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1 609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1 713;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 6 февраля на территории страны зафиксировали 27 851 новый случай коронавируса. За все время пандемии 4 284 059 человек заболели Covid-19.