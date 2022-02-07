Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

За последние сутки в Украине подтвердили 23 378 новых случаев Covid-19

7 февраля 2022, 08:11
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 7 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 307 437 случаев коронавируса. За сутки – 23 378 новых больных.

Среди них — 2 242 ребенка и 394 медработника.

За время пандемии вирус унес жизни 101 392 человек, в течение суток – 115 летальных случаев.

В то же время выздоровели в целом 3 681 092 украинца, за сутки — 5 024 человека.

За все время на территории страны провели 18 603 958 ПЦР-тестирований.

Читайте также:
коронавірусДо 50 тыс. случаев в сутки: в НАН спрогнозировали рост Covid-заболеваемости

С начала вакцинальной кампании привили 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480 граждан, две – 14 780 566. В то же время дополнительную дозу ввели 20 332 людям, бустерную – 459 230 лицам.

В течение дня 18 626 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая область – 418;
  • Волынская область – 586;
  • Днепропетровская область – 988;
  • Донецкая область – 620;
  • Житомирская область – 1 188;
  • Закарпатская область – 471;
  • Запорожская область – 446;
  • Ивано-Франковская область – 779;
  • Киевская область – 586;
  • Кировоградская область – 213;
  • Луганская область – 248;
  • Львовская область – 2 122;
  • Николаевская область – 990;
  • Одесская область – 2 033;
  • Полтавская область – 494;
  • Ровенская область – 1 142;
  • Сумская область – 1 024;
  • Тернопольская область – 907;
  • Харьковская область – 1 609;
  • Херсонская область – 703;
  • Хмельницкая область – 1 713;
  • Черкасская область – 676;
  • Черновицкая область – 749;
  • Черниговская область – 407.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 6 февраля на территории страны зафиксировали 27 851 новый случай коронавируса. За все время пандемии 4 284 059 человек заболели Covid-19.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь