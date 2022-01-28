В Украине в ближайшие недели ожидается рост количества случаев коронавируса. В течение суток в стране могут фиксировать до 50 тыс. новых больных.

Об этом свидетельствует прогноз развития эпидемии Covid-19 в Украине на 27 января – 8 февраля 2022 года, который опубликовала Национальная академия наук.

— Уже достигнут рекорд количества положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тыс.), превышен прошлый максимум позитива тестов, 12 регионов обновили прошлые рекорды новых обнаружений, — отметили ученые.

Эксперты считают, что учитывая опыт других стран, следует ожидать достижения пиковых значений через 1-3 недели. А в течение следующих дней в Украине ожидают обновления рекордов Covid-заболеваемости.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равняться 29 878 (25 012-34 266), за неделю 26 января – 1 февраля 2022 года, и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2 – 8 февраля 2022 года.

В то же время заполненность больниц выросла до 31%, хотя уровень смертности из-за Covid-19 пока продолжает незначительное снижение.

В НАН добавили, что количество летальных исходов уменьшилось на фоне уменьшения доли больных пожилого возраста.

Ученые отметили, что вакцины от коронавируса защищают от тяжелого течения болезни даже в случае инфицирования штаммом Омикрон.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий ранее прогнозировал, что в течение ближайших двух недель показатель заболеваемости может превышать 60-70 тыс. заражений за сутки.

Источник: НАН Украины