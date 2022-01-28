В Україні найближчими тижнями очікується зростання кількості випадків коронавірусу. Протягом доби у країні можуть фіксувати до 50 тис. нових хворих.

Про це свідчить прогноз розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року, який оприлюднила Національна академія наук.

– Вже досягнуто рекорду кількості позитивних ПЛР-тестів на добу (майже 36 тис.), перевищено минулий максимум позитивності тестів, 12 регіонів оновили минулі рекорди нових виявлень, – зазначили науковці.

Експерти вважають, що з огляду на досвід інших країн, слід очікувати досягнення пікових значень через 1-3 тижні. А протягом наступних днів в Україні очікують оновлення рекордів Covid-захворюваності.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 29 878 (25 012-34 266), протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року, та 39 241 (20 596-52 651) – протягом тижня 2 – 8 лютого 2022 року.

Водночас заповненість лікарень зросла до 31%, хоча рівень смертності через Covid-19 поки що продовжує незначне зниження.

У НАН додали, що кількість летальних випадків зменшилася на тлі зменшення частки хворих похилого віку.

Науковці наголосили, що вакцини від коронавірусу захищають від важкого перебігу хвороби навіть у разі інфікування штамом Омікрон.

Очільник комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький раніше прогнозував, що протягом найближчих двох тижнів показник захворюваності може перевищувати 60-70 тис. інфікувань за добу.

Джерело: НАН України