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Знову понад 30 тис: Україна другий день поспіль б’є рекорд за кількістю Covid-хворих

28 Січня 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 28 січня підтверджено 3 980 610 випадків коронавірусу, а за добу – 34 408. Серед них – 5 341 дитина та 808 медпрацівників.

До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 342 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 882 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня померли 144 людини.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 608 094 українцям, за добу – 6 142.

Загалом в Україні здійснили 17 848 132 тестування методом ПЛР, а за добу – 91 934.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 2 384;
  • Вінницька область – 1 505;
  • Волинська область – 682;
  • Дніпропетровська область – 1 523;
  • Донецька область – 1 383;
  • Житомирська область – 1 988;
  • Закарпатська область – 889;
  • Запорізька область – 644;
  • Івано-Франківська область – 2 807;
  • Київська область – 1 188;
  • Кіровоградська область – 181;
  • Луганська область – 557;
  • Львівська область – 2 793;
  • Миколаївська область – 598;
  • Одеська область – 2 406;
  • Полтавська область – 1 044;
  • Рівненська область – 1 732;
  • Сумська область – 1 689;
  • Тернопільська область – 1 622;
  • Харківська область – 1 317;
  • Херсонська область – 784;
  • Хмельницька область – 1 865;
  • Черкаська область – 841;
  • Чернівецька область – 1 088;
  • Чернігівська область – 898.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 27 січня, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 81 098 людей. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей.

Коронавірус в Україні

27 січня в Україні підтвердили 32 393 випадки Covid-19. Одужати вдалося 5 237 пацієнтам, а померло – 154 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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