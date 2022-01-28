В Україні станом на 28 січня підтверджено 3 980 610 випадків коронавірусу, а за добу – 34 408. Серед них – 5 341 дитина та 808 медпрацівників.

До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 342 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 882 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня померли 144 людини.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 608 094 українцям, за добу – 6 142.

Загалом в Україні здійснили 17 848 132 тестування методом ПЛР, а за добу – 91 934.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 2 384;

Вінницька область – 1 505;

Волинська область – 682;

Дніпропетровська область – 1 523;

Донецька область – 1 383;

Житомирська область – 1 988;

Закарпатська область – 889;

Запорізька область – 644;

Івано-Франківська область – 2 807;

Київська область – 1 188;

Кіровоградська область – 181;

Луганська область – 557;

Львівська область – 2 793;

Миколаївська область – 598;

Одеська область – 2 406;

Полтавська область – 1 044;

Рівненська область – 1 732;

Сумська область – 1 689;

Тернопільська область – 1 622;

Харківська область – 1 317;

Херсонська область – 784;

Хмельницька область – 1 865;

Черкаська область – 841;

Чернівецька область – 1 088;

Чернігівська область – 898.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 27 січня, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 81 098 людей. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей.

Коронавірус в Україні

27 січня в Україні підтвердили 32 393 випадки Covid-19. Одужати вдалося 5 237 пацієнтам, а померло – 154 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.