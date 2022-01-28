В Україні станом на 28 січня підтверджено 3 980 610 випадків коронавірусу, а за добу – 34 408. Серед них – 5 341 дитина та 808 медпрацівників.
До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 342 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 882 летальних випадки. Від ускладнень протягом останнього дня померли 144 людини.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 608 094 українцям, за добу – 6 142.
Загалом в Україні здійснили 17 848 132 тестування методом ПЛР, а за добу – 91 934.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 2 384;
- Вінницька область – 1 505;
- Волинська область – 682;
- Дніпропетровська область – 1 523;
- Донецька область – 1 383;
- Житомирська область – 1 988;
- Закарпатська область – 889;
- Запорізька область – 644;
- Івано-Франківська область – 2 807;
- Київська область – 1 188;
- Кіровоградська область – 181;
- Луганська область – 557;
- Львівська область – 2 793;
- Миколаївська область – 598;
- Одеська область – 2 406;
- Полтавська область – 1 044;
- Рівненська область – 1 732;
- Сумська область – 1 689;
- Тернопільська область – 1 622;
- Харківська область – 1 317;
- Херсонська область – 784;
- Хмельницька область – 1 865;
- Черкаська область – 841;
- Чернівецька область – 1 088;
- Чернігівська область – 898.
Вакцинація в Україні
За минулу добу, 27 січня, в Україні від коронавірусу вакцинувалися 81 098 людей. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей.
Коронавірус в Україні
27 січня в Україні підтвердили 32 393 випадки Covid-19. Одужати вдалося 5 237 пацієнтам, а померло – 154 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.