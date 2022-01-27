Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Понад 30 тис. хворих! В Україні зафіксували рекорд добової кількості Covid-випадків

27 Січня 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Понад 30 тис. хворих! В Україні зафіксували рекорд добової кількості Covid-випадків
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 27 січня підтверджено 3 946 202 випадки коронавірусу, а за добу – 32 393. Це найбільша кількість хворих за весь час пандемії Covid-19 у країні.

Серед них – 4 847 дітей та 797 медпрацівників. До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 016 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 738 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померло 154 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 601 952 українцям, за добу – 5 237 людям.

Загалом в Україні здійснили 17 756 198 тестувань методом ПЛР, а за добу – 94 996.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 2 012;
  • Вінницька область – 1 512;
  • Волинська область – 544;
  • Дніпропетровська область – 1 270;
  • Донецька область – 1 348;
  • Житомирська область – 2 467;
  • Закарпатська область – 855;
  • Запорізька область – 523;
  • Івано-Франківська область – 2 862;
  • Київська область – 980;
  • Кіровоградська область – 186;
  • Луганська область – 513;
  • Львівська область – 2 696;
  • Миколаївська область – 616;
  • Одеська область – 1 939;
  • Полтавська область – 903;
  • Рівненська область – 1 424;
  • Сумська область – 1 909;
  • Тернопільська область – 1 597;
  • Харківська область – 1 593;
  • Херсонська область – 670;
  • Хмельницька область – 1 391;
  • Черкаська область – 700;
  • Чернівецька область – 1 085;
  • Чернігівська область – 798.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 26 січня, вакцинувалися від коронавірусу 82 360 людей. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей.

Коронавірус в Україні

26 січня в Україні підтвердили 24 321 випадок Covid-19. Одужати вдалося 5 514 пацієнтам, а помер – 141 хворий. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь