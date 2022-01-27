В Україні станом на 27 січня підтверджено 3 946 202 випадки коронавірусу, а за добу – 32 393. Це найбільша кількість хворих за весь час пандемії Covid-19 у країні.
Серед них – 4 847 дітей та 797 медпрацівників. До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години госпіталізували 3 016 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 99 738 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померло 154 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 601 952 українцям, за добу – 5 237 людям.
Загалом в Україні здійснили 17 756 198 тестувань методом ПЛР, а за добу – 94 996.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 2 012;
- Вінницька область – 1 512;
- Волинська область – 544;
- Дніпропетровська область – 1 270;
- Донецька область – 1 348;
- Житомирська область – 2 467;
- Закарпатська область – 855;
- Запорізька область – 523;
- Івано-Франківська область – 2 862;
- Київська область – 980;
- Кіровоградська область – 186;
- Луганська область – 513;
- Львівська область – 2 696;
- Миколаївська область – 616;
- Одеська область – 1 939;
- Полтавська область – 903;
- Рівненська область – 1 424;
- Сумська область – 1 909;
- Тернопільська область – 1 597;
- Харківська область – 1 593;
- Херсонська область – 670;
- Хмельницька область – 1 391;
- Черкаська область – 700;
- Чернівецька область – 1 085;
- Чернігівська область – 798.
Вакцинація в Україні
За минулу добу, 26 січня, вакцинувалися від коронавірусу 82 360 людей. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей.
Коронавірус в Україні
26 січня в Україні підтвердили 24 321 випадок Covid-19. Одужати вдалося 5 514 пацієнтам, а помер – 141 хворий. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.