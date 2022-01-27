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Более 30 тыс. больных! В Украине зафиксировали рекорд суточного количества Covid-случаев

27 января 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Более 30 тыс. больных! В Украине зафиксировали рекорд суточного количества Covid-случаев
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 27 января подтверждено 3 946 202 случая коронавируса, а за сутки – 32 393. Это самое большое количество заболевших за все время пандемии Covid-19 в стране.

Среди них — 4 847 детей и 797 медработников. В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 016 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 738 летальных случаев. От осложнений в течение последнего дня умерло 154 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 601 952 украинцам, за сутки – 5 237 людям.

Всего в Украине осуществили 17 756 198 тестирований методом ПЦР, а за сутки – 94 996.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 2 012;
  • Винницкая область — 1 512;
  • Волынская область — 544;
  • Днепропетровская область — 1 270;
  • Донецкая область — 1 348;
  • Житомирская область — 2 467;
  • Закарпатская область — 855;
  • Запорожская область — 523;
  • Ивано-Франковская область — 2 862;
  • Киевская область — 980;
  • Кировоградская область — 186;
  • Луганская область — 513;
  • Львовская область — 2 696;
  • Николаевская область — 616;
  • Одесская область — 1 939;
  • Полтавская область — 903;
  • Ровенская область — 1 424;
  • Сумская область — 1 909;
  • Тернопольская область — 1 597;
  • Харьковская область — 1 593;
  • Херсонская область — 670;
  • Хмельницкая область — 1 391;
  • Черкасская область — 700;
  • Черновицкая область — 1 085;
  • Черниговская область — 798.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 26 января, вакцинировались от коронавируса 82 360 человек. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу – 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получивших две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек.

Коронавирус в Украине

26 января в Украине подтвердили 24 321 случай Covid-19. Выздороветь удалось 5 514 пациентам, а умер – 141 больной. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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