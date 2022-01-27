В Украине по состоянию на 27 января подтверждено 3 946 202 случая коронавируса, а за сутки – 32 393. Это самое большое количество заболевших за все время пандемии Covid-19 в стране.
Среди них — 4 847 детей и 797 медработников. В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 016 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 738 летальных случаев. От осложнений в течение последнего дня умерло 154 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 3 601 952 украинцам, за сутки – 5 237 людям.
Всего в Украине осуществили 17 756 198 тестирований методом ПЦР, а за сутки – 94 996.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 2 012;
- Винницкая область — 1 512;
- Волынская область — 544;
- Днепропетровская область — 1 270;
- Донецкая область — 1 348;
- Житомирская область — 2 467;
- Закарпатская область — 855;
- Запорожская область — 523;
- Ивано-Франковская область — 2 862;
- Киевская область — 980;
- Кировоградская область — 186;
- Луганская область — 513;
- Львовская область — 2 696;
- Николаевская область — 616;
- Одесская область — 1 939;
- Полтавская область — 903;
- Ровенская область — 1 424;
- Сумская область — 1 909;
- Тернопольская область — 1 597;
- Харьковская область — 1 593;
- Херсонская область — 670;
- Хмельницкая область — 1 391;
- Черкасская область — 700;
- Черновицкая область — 1 085;
- Черниговская область — 798.
Вакцинация в Украине
За прошлые сутки, 26 января, вакцинировались от коронавируса 82 360 человек. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу – 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получивших две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек.
Коронавирус в Украине
26 января в Украине подтвердили 24 321 случай Covid-19. Выздороветь удалось 5 514 пациентам, а умер – 141 больной. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.