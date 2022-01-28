Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Снова более 30 тыс: Украина второй день подряд бьет рекорд по количеству Covid-больных

28 января 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 28 января подтверждено 3 980 610 случаев коронавируса, а за сутки – 34 408. Среди них – 5 341 ребенок и 808 медработников.

В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 342 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 882 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умерли 144 человека.

В то же время побороть заболевание удалось 3 608 094 украинцам, за сутки – 6 142.

Всего в Украине осуществили 17 848 132 тестирования методом ПЦР, а за сутки – 91 934.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 2 384;
  • Винницкая область — 1 505;
  • Волынская область — 682;
  • Днепропетровская область — 1 523;
  • Донецкая область — 1 383;
  • Житомирская область — 1 988;
  • Закарпатская область — 889;
  • Запорожская область — 644;
  • Ивано-Франковская область — 2 807;
  • Киевская область — 1 188;
  • Кировоградская область – 181;
  • Луганская область — 557;
  • Львовская область — 2 793;
  • Николаевская область — 598;
  • Одесская область — 2 406;
  • Полтавская область — 1 044;
  • Ровенская область — 1 732;
  • Сумская область — 1 689;
  • Тернопольская область — 1 622;
  • Харьковская область — 1 317;
  • Херсонская область — 784;
  • Хмельницкая область — 1 865;
  • Черкасская область — 841;
  • Черновицкая область — 1 088;
  • Черниговская область — 898.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 27 января, в Украине от коронавируса вакцинировались 81 098 человек. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 людей, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получивших две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 людей, бустерную дозу – 296 099 людей.

Коронавирус в Украине

27 января в Украине подтвердили 32 393 случая Covid-19. Выздороветь удалось 5 237 пациентам, а умерло – 154 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь