В Украине по состоянию на 28 января подтверждено 3 980 610 случаев коронавируса, а за сутки – 34 408. Среди них – 5 341 ребенок и 808 медработников.
В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 342 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 882 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умерли 144 человека.
В то же время побороть заболевание удалось 3 608 094 украинцам, за сутки – 6 142.
Всего в Украине осуществили 17 848 132 тестирования методом ПЦР, а за сутки – 91 934.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 2 384;
- Винницкая область — 1 505;
- Волынская область — 682;
- Днепропетровская область — 1 523;
- Донецкая область — 1 383;
- Житомирская область — 1 988;
- Закарпатская область — 889;
- Запорожская область — 644;
- Ивано-Франковская область — 2 807;
- Киевская область — 1 188;
- Кировоградская область – 181;
- Луганская область — 557;
- Львовская область — 2 793;
- Николаевская область — 598;
- Одесская область — 2 406;
- Полтавская область — 1 044;
- Ровенская область — 1 732;
- Сумская область — 1 689;
- Тернопольская область — 1 622;
- Харьковская область — 1 317;
- Херсонская область — 784;
- Хмельницкая область — 1 865;
- Черкасская область — 841;
- Черновицкая область — 1 088;
- Черниговская область — 898.
Вакцинация в Украине
За прошлые сутки, 27 января, в Украине от коронавируса вакцинировались 81 098 человек. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 людей, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получивших две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 людей, бустерную дозу – 296 099 людей.
Коронавирус в Украине
27 января в Украине подтвердили 32 393 случая Covid-19. Выздороветь удалось 5 237 пациентам, а умерло – 154 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.