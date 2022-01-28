В Украине по состоянию на 28 января подтверждено 3 980 610 случаев коронавируса, а за сутки – 34 408. Среди них – 5 341 ребенок и 808 медработников.

В больницы с диагнозом коронавирус за последние 24 часа госпитализировали 3 342 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране подтвердили 99 882 летальных случая. От осложнений в течение последнего дня умерли 144 человека.

В то же время побороть заболевание удалось 3 608 094 украинцам, за сутки – 6 142.

Всего в Украине осуществили 17 848 132 тестирования методом ПЦР, а за сутки – 91 934.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 2 384;

Винницкая область — 1 505;

Волынская область — 682;

Днепропетровская область — 1 523;

Донецкая область — 1 383;

Житомирская область — 1 988;

Закарпатская область — 889;

Запорожская область — 644;

Ивано-Франковская область — 2 807;

Киевская область — 1 188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область — 557;

Львовская область — 2 793;

Николаевская область — 598;

Одесская область — 2 406;

Полтавская область — 1 044;

Ровенская область — 1 732;

Сумская область — 1 689;

Тернопольская область — 1 622;

Харьковская область — 1 317;

Херсонская область — 784;

Хмельницкая область — 1 865;

Черкасская область — 841;

Черновицкая область — 1 088;

Черниговская область — 898.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 27 января, в Украине от коронавируса вакцинировались 81 098 человек. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 людей, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получивших две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 людей, бустерную дозу – 296 099 людей.

Коронавирус в Украине

27 января в Украине подтвердили 32 393 случая Covid-19. Выздороветь удалось 5 237 пациентам, а умерло – 154 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.