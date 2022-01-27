Ситуація з коронавірусом в Україні погіршуватиметься й надалі, протягом найближчих двох тижнів показник захворюваності може перевищувати 60-70 тис. інфікувань за добу.

Про це заявив очільник комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– На сьогодні ми розуміємо, що наступні два-три тижні ми будемо мати понад 60-70 тис. хворих на добу в Україні, – зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, штам Омікрон зазвичай не провокує тяжкі наслідки для здоров’я, особливо у людей, які отримали щеплення.

Наприклад, у країні виявили понад 30 тис. хворих за добу, водночас зайнято менше 30% ліжок з киснем.

Але є негативні тенденції – Омікрон частіше вражає дітей. Через це заповнено понад 70% ліжок для дітей з коронавірусом.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 26 січня у країні виявили 32 393 нових підтверджених випадки хвороби. За минулу добу госпіталізовано 3 016 осіб, померли – 154.