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Понад 60-70 тис. хворих за добу – Радуцький озвучив тривожний Covid-прогноз

27 Січня 2022, 14:59
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршуватиметься й надалі, протягом найближчих двох тижнів показник захворюваності може перевищувати 60-70 тис. інфікувань за добу.

Про це заявив очільник комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– На сьогодні ми розуміємо, що наступні два-три тижні ми будемо мати понад 60-70 тис. хворих на добу в Україні, – зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, штам Омікрон зазвичай не провокує тяжкі наслідки для здоров’я, особливо у людей, які отримали щеплення.

Наприклад, у країні виявили понад 30 тис. хворих за добу, водночас зайнято менше 30% ліжок з киснем.

Але є негативні тенденції – Омікрон частіше вражає дітей. Через це заповнено понад 70% ліжок для дітей з коронавірусом.

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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 26 січня у країні виявили 32 393 нових підтверджених випадки хвороби. За минулу добу госпіталізовано 3 016 осіб, померли – 154.

Джерело
УНІАН
Теги
епідемія , Коронавірус Covid-19 , Михайло Радуцький
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