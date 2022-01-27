Ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться и в дальнейшем, в ближайшие две недели показатель заболеваемости может превышать 60-70 тыс. инфицирований за сутки.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.

— На сегодня мы понимаем, что следующие две-три недели мы будем иметь более 60-70 тыс. больных за сутки в Украине, — отметил Михаил Радуцкий.

По его словам, штамм Омикрон обычно не провоцирует тяжелые последствия для здоровья, особенно у людей, получивших прививку.

Например, в стране выявили более 30 тыс. больных за сутки, в то же время заняты менее 30% коек с кислородом.

Но есть негативные тенденции – Омикрон чаще поражает детей. Поэтому заполнены более 70% коек для детей с коронавирусом.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 26 января в стране выявили 32 393 новых подтвержденных случая болезни. За минувшие сутки госпитализированы 3 016 человек, умерли – 154.