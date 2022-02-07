Станом на 7 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 307 437 випадків коронавірусу. За добу – 23 378 нових хворих.
Серед них – 2 242 дитини та 394 медпрацівники.
За час пандемії вірус забрав життя 101 392 людей, протягом доби – 115 летальних випадків.
Водночас одужало загалом 3 681 092 українці, за добу – 5 024 особи.
За увесь час на території країни провели 18 603 958 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480 громадян, дві – 14 780 566. Водночас додаткову дозу ввели 20 332 людям, бустерну – 459 230 особам.
Протягом дня 18 626 людей вакциновано проти коронавірусу.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька область – 418;
- Волинська область – 586;
- Дніпропетровська область – 988;
- Донецька область – 620;
- Житомирська область – 1 188;
- Закарпатська область – 471;
- Запорізька область – 446;
- Івано-Франківська область – 779;
- Київська область – 586;
- Кіровоградська область – 213;
- Луганська область – 248;
- Львівська область – 2 122;
- Миколаївська область – 990;
- Одеська область – 2 033;
- Полтавська область – 494;
- Рівненська область – 1 142;
- Сумська область – 1 024;
- Тернопільська область – 907;
- Харківська область – 1 609;
- Херсонська область – 703;
- Хмельницька область – 1 713;
- Черкаська область – 676;
- Чернівецька область – 749;
- Чернігівська область – 407.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 лютого на території країни зафіксували 27 851 новий випадок коронавірусу. За весь час пандемії 4 284 059 людей захворіли на Covid-19.