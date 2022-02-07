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За останню добу в Україні підтвердили 23 378 нових випадків Covid-19

7 Лютого 2022, 08:11
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 7 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 307 437 випадків коронавірусу. За добу – 23 378 нових хворих.

Серед них – 2 242 дитини та 394 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 101 392 людей, протягом доби – 115 летальних випадків.

Водночас одужало загалом 3 681 092 українці, за добу – 5 024 особи.

За увесь час на території країни провели 18 603 958 ПЛР-тестувань.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480 громадян, дві – 14 780 566. Водночас додаткову дозу ввели 20 332 людям, бустерну – 459 230 особам.

Протягом дня 18 626 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька область – 418;
  • Волинська область – 586;
  • Дніпропетровська область – 988;
  • Донецька область – 620;
  • Житомирська область – 1 188;
  • Закарпатська область – 471;
  • Запорізька область – 446;
  • Івано-Франківська область – 779;
  • Київська область – 586;
  • Кіровоградська область – 213;
  • Луганська область – 248;
  • Львівська область – 2 122;
  • Миколаївська область – 990;
  • Одеська область – 2 033;
  • Полтавська область – 494;
  • Рівненська область – 1 142;
  • Сумська область – 1 024;
  • Тернопільська область – 907;
  • Харківська область – 1 609;
  • Херсонська область – 703;
  • Хмельницька область – 1 713;
  • Черкаська область – 676;
  • Чернівецька область – 749;
  • Чернігівська область – 407.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 лютого на території країни зафіксували 27 851 новий випадок коронавірусу. За весь час пандемії 4 284 059 людей захворіли на Covid-19.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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