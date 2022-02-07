Станом на 7 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 307 437 випадків коронавірусу. За добу – 23 378 нових хворих.

Серед них – 2 242 дитини та 394 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 101 392 людей, протягом доби – 115 летальних випадків.

Водночас одужало загалом 3 681 092 українці, за добу – 5 024 особи.

За увесь час на території країни провели 18 603 958 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480 громадян, дві – 14 780 566. Водночас додаткову дозу ввели 20 332 людям, бустерну – 459 230 особам.

Протягом дня 18 626 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька область – 418;

Волинська область – 586;

Дніпропетровська область – 988;

Донецька область – 620;

Житомирська область – 1 188;

Закарпатська область – 471;

Запорізька область – 446;

Івано-Франківська область – 779;

Київська область – 586;

Кіровоградська область – 213;

Луганська область – 248;

Львівська область – 2 122;

Миколаївська область – 990;

Одеська область – 2 033;

Полтавська область – 494;

Рівненська область – 1 142;

Сумська область – 1 024;

Тернопільська область – 907;

Харківська область – 1 609;

Херсонська область – 703;

Хмельницька область – 1 713;

Черкаська область – 676;

Чернівецька область – 749;

Чернігівська область – 407.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 лютого на території країни зафіксували 27 851 новий випадок коронавірусу. За весь час пандемії 4 284 059 людей захворіли на Covid-19.