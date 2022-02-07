Штамм коронавируса Омикрон может проявляться в шести длительных симптомах.

Об этом сообщили разработчики британского мобильного приложения ZOE Covid Study, которое собирает данные о Covid-19. По их данным, инфицирование штаммом Омикрон приводит к появлению симптомов, которые напоминают обычную простуду — в частности, насморк, головная боль и слабость.

В то же время исследователи обратили внимание на то, что у некоторых больных могут наблюдаться и другие признаки болезни. Так, у переболевших коронавирусом обнаружили симптом “ковидных пальцев”. Во время него пальцы на ногах становятся красными, фиолетовыми или синими. Они могут покрыться сыпью, волдырями и зудеть.

Также во время штамма Омикрон могут трескаться и воспаляться губы, возникать похожая на экзему сухость кожи на шее и груди, а также местах, куда попадает солнечный свет.

Специалисты также обнаружили симптомы, похожие на сыпь, которая выглядит как бугорки на коже и напоминает крапивницу. Также пациенты сообщали о сыпи в форме пурпурных или красных болезненных пятен, которые похожи на обморожение кожи.

В то же время исследователи считают, что расстройства пищеварения, о которых сообщали инфицированные штаммом Омикрон, являются скорее ложным симптомом, не характерным для этого штамма. По их данным, проблемы с желудком наблюдаются у больных Covid-19 в зимний период и во время заражения другими штаммами.

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Источник: Daily Express