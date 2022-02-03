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Омикрон у ребенка – первые симптомы и когда нужно вызывать скорую

3 февраля 2022, 10:20
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус, діти
Источник: Depositphotos

Сейчас в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом, много больных среди детей.

Как протекает Омикрон у детей, рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Горбань во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье.

— Есть очень много маленьких пациентов, из почти 90% больных, которые обращаются за помощью, 80% — имеют коронавирус, 10% — грипп. Есть также сочетания, когда у больных есть и грипп, и коронавирус, — говорит Анна Горбань.

Специалист назвала особенности Омикрона у детей:

  • высокие температуры – до трех суток;
  • насморк – нарушение носового дыхания, обычными сосудосуживающими каплями не контролируется;
  • боль в горле – в то же время покраснения часто нет.

— Болеют 5-7 дней. Чувство усталости сильное. Сонливость серьезная, снижение аппетита, — добавила врач-педиатр.

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По ее словам, в случае появления симптомов следует обратиться к семейному врачу. Дети должны быть осмотрены, чтобы понять, что ничего сложного нет.

И только врач может назначить адекватное лечение.

В то же время есть состояния, когда нужно срочно вызвать скорую:

  • когда поднимается высокая температура, она устойчива, организм нечувствителен к воздействию лекарства;
  • когда есть “лающий” кашель;
  • повышение температуры длится более четырех суток.

Согласно статистике коронавируса в Украине, за прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 39 620 человек, из них 4 446 детей.

Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , поради лікаря , Штамм Омикрон
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