Омикрон у ребенка – первые симптомы и когда нужно вызывать скорую

Сейчас в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом, много больных среди детей.
Как протекает Омикрон у детей, рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Горбань во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье.
— Есть очень много маленьких пациентов, из почти 90% больных, которые обращаются за помощью, 80% — имеют коронавирус, 10% — грипп. Есть также сочетания, когда у больных есть и грипп, и коронавирус, — говорит Анна Горбань.
Специалист назвала особенности Омикрона у детей:
- высокие температуры – до трех суток;
- насморк – нарушение носового дыхания, обычными сосудосуживающими каплями не контролируется;
- боль в горле – в то же время покраснения часто нет.
— Болеют 5-7 дней. Чувство усталости сильное. Сонливость серьезная, снижение аппетита, — добавила врач-педиатр.
По ее словам, в случае появления симптомов следует обратиться к семейному врачу. Дети должны быть осмотрены, чтобы понять, что ничего сложного нет.
И только врач может назначить адекватное лечение.
В то же время есть состояния, когда нужно срочно вызвать скорую:
- когда поднимается высокая температура, она устойчива, организм нечувствителен к воздействию лекарства;
- когда есть “лающий” кашель;
- повышение температуры длится более четырех суток.
Согласно статистике коронавируса в Украине, за прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 39 620 человек, из них 4 446 детей.