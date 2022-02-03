Омікрон у дитини – перші симптоми та коли треба викликати швидку

Наразі в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом, багато хворих і серед дітей.
Як протікає Омікрон у дітей, розповіла лікарка-педіатр, кандидатка медичних наук Ганна Горбань.
– Маємо дуже багато маленьких пацієнтів, із майже 90% хворих, які звертаються по допомогу, 80% – мають коронавірус, 10% – грип. Маємо також поєднання, коли у хворих є і грип, і коронавірус, – говорить Ганна Горбань.
Фахівець назвала особливості Омікрона у дітей:
- високі температури – до трьох діб;
- нежить – порушення носового дихання, звичайними судинозвужувальними краплями не контролюється;
- біль у горлі – водночас почервоніння часто немає.
– Хворіють 5-7 днів. Відчуття втоми сильне. Сонливість серйозна, зниження апетиту, – додала лікарка-педіатр.
За її словами, у разі появи симптомів треба звернутися до сімейного лікаря. Діти мають бути оглянуті, щоб зрозуміти, що нічого складного немає.
І лише лікар може призначити адекватне лікування.
Водночас є стани, коли треба терміново викликати швидку:
- коли підіймається висока температура, вона стійка, організм нечутливий до впливу ліків;
- коли є “гавкаючий” кашель;
- підвищення температури триває понад чотири доби.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за минулу добу Covid-19 підтверджено у 39 620 осіб, з них 4 446 дітей.