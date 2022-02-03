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Омікрон у дитини – перші симптоми та коли треба викликати швидку

3 Лютого 2022, 10:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус, діти
Джерело: Depositphotos

Наразі в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом, багато хворих і серед дітей.

Як протікає Омікрон у дітей, розповіла лікарка-педіатр, кандидатка медичних наук Ганна Горбань.

– Маємо дуже багато маленьких пацієнтів, із майже 90% хворих, які звертаються по допомогу, 80% – мають коронавірус, 10% – грип. Маємо також поєднання, коли у хворих є і грип, і коронавірус, – говорить Ганна Горбань.

Фахівець назвала особливості Омікрона у дітей:

  • високі температури – до трьох діб;
  • нежить – порушення носового дихання, звичайними судинозвужувальними краплями не контролюється;
  • біль у горлі – водночас почервоніння часто немає.

– Хворіють 5-7 днів. Відчуття втоми сильне. Сонливість серйозна, зниження апетиту, – додала лікарка-педіатр.

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За її словами, у разі появи симптомів треба звернутися до сімейного лікаря. Діти мають бути оглянуті, щоб зрозуміти, що нічого складного немає.

І лише лікар може призначити адекватне лікування.

Водночас є стани, коли треба терміново викликати швидку:

  • коли підіймається висока температура, вона стійка, організм нечутливий до впливу ліків;
  • коли є “гавкаючий” кашель;
  • підвищення температури триває понад чотири доби.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за минулу добу Covid-19 підтверджено у 39 620 осіб, з них 4 446 дітей.

Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , поради лікаря , Штам Омікрон
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