Омікрон у дітей – Ляшко розповів про особливості захворювання

Штам коронавірусу Омікрон активно вражає молодь та дітей, які значну частину часу проводять у великих колективах чи колі друзів.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Частка дітей до 18 років у загальній структурі захворюваності у 2022 році, дійсно, зростає. З початку року вона збільшилась вдвічі, так само як і частка дітей, що займають лікарняні ліжка, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, дитячих ліжок зайнято близько половина з понад 3,6 тис., проте тривалість перебування в лікарні скоротилася.

– Це зворотна відповідь від наших лікарів, з якими у нас відбувається щоденне спілкування. Окрім того, діти значно рідше під час цієї хвороби потребують кисневої підтримки та госпіталізації до реанімаційних відділень, – додав він.

Наразі в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. За дві останні доби виявили понад 30 тис. нових хворих.