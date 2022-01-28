Штам коронавірусу Омікрон, який нині викликав погіршення епідситуації в Україні, призведе до значно меншої кількості смертей громадян, ніж варіант Дельта.

Такий прогноз під час виступу у Верховній Раді 28 січня 2022 року озвучив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

У профільному відомстві очікують на третину менше смертей від вірусу на піку цієї хвилі.

Однак кількість хворих буде значно вищою – до 40-60 тис. осіб за добу.

Максимального погіршення епідситуації варто очікувати уже протягом найближчих тижнів. Водночас медична система країни може витримати таке навантаження, додав він.

Після новорічних свят в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. Наразі уже другий день поспіль фіксують понад 30 тис. нових хворих, що є рекордом рівня захворюваності.

Проте захворювання на Омікрон протікає у людей легше, аніж на Дельту. Мутація провокує менше ускладнень та рідше призводить до госпіталізації та смерті хворого.