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В этот раз смертей будет меньше – Ляшко охарактеризовал Омикрон-волну в Украине

28 января 2022, 11:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кисень,коронавірус, лікарня
Источник: Depositphotos

Штамм коронавируса Омикрон, который спровоцировал ухудшение эпидситуации в Украине, приведет к значительно меньшему количеству смертей граждан, чем вариант Дельта.

Такой прогноз во время выступления в Верховной Раде 28 января 2022 года озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В профильном ведомстве ожидают на треть меньше смертей от вируса на пике этой волны.

Однако количество больных будет значительно выше – до 40-60 тыс. человек за сутки.

Максимального ухудшения эпидситуации следует ожидать уже в ближайшие недели. В то же время медицинская система страны может выдержать такую ​​нагрузку, добавил он.

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После новогодних праздников в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Уже второй день подряд фиксируют более 30 тыс. новых больных, что является рекордом уровня заболеваемости.

Однако заболевание Омикроном протекает у людей легче, чем Дельтой. Мутация провоцирует меньшее осложнение и реже приводит к госпитализации и смерти больного.

Источник
Верховная Рада
Теги
Индийский штамм коронавируса Дельта , Віктор Ляшко , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , Штамм Омикрон
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