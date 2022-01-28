Штамм коронавируса Омикрон, который спровоцировал ухудшение эпидситуации в Украине, приведет к значительно меньшему количеству смертей граждан, чем вариант Дельта.

Такой прогноз во время выступления в Верховной Раде 28 января 2022 года озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В профильном ведомстве ожидают на треть меньше смертей от вируса на пике этой волны.

Однако количество больных будет значительно выше – до 40-60 тыс. человек за сутки.

Максимального ухудшения эпидситуации следует ожидать уже в ближайшие недели. В то же время медицинская система страны может выдержать такую ​​нагрузку, добавил он.

После новогодних праздников в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Уже второй день подряд фиксируют более 30 тыс. новых больных, что является рекордом уровня заболеваемости.

Однако заболевание Омикроном протекает у людей легче, чем Дельтой. Мутация провоцирует меньшее осложнение и реже приводит к госпитализации и смерти больного.