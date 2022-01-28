Омикрон у детей – Ляшко рассказал об особенностях заболевания

Штамм коронавируса Омикрон активно поражает молодежь и детей, которые значительную часть времени проводят в больших коллективах или в кругу друзей.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

– Часть детей до 18 лет в общей структуре заболеваемости в 2022 году, действительно, растет. С начала года она увеличилась вдвое, равно как и доля детей, занимающих больничные койки, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, детских коек занято около половины из более 3,6 тыс., однако продолжительность пребывания в больнице сократилась.

– Это обратный ответ от наших врачей, с которыми у нас происходит ежедневное общение. Кроме того, дети значительно реже во время этой болезни нуждаются в кислородной поддержке и госпитализации в реанимационные отделения, — добавил он.

Сейчас в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. За последние два дня выявили более 30 тыс. новых больных.