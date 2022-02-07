Штам коронавірусу Омікрон може проявлятися у шести тривалих симптомах.

Про це повідомили розробники британського мобільного додатка ZOE Covid Study, яке збирає дані про Covid-19. За їхніми даними, інфікування штамом Омікрон призводить до появи симптомів, які нагадують звичайну застуду — зокрема, нежить, головний біль та слабкість.

Водночас дослідники звернули увагу на те, що у деяких хворих можуть спостерігатися й інші ознаки хвороби. Так, у перехворілих коронавірусом виявили симптом “ковідних пальців”. Під час нього пальці на ногах стають червоними, фіолетовими або синіми. Вони можуть покритися висипом, пухирями та свербіти.

Також під час штаму Омікрон можуть тріскатися і запалюватися губи, виникати схожа на екзему сухість шкіри на шиї та грудях, а також місцях, куди потрапляє сонячне світло.

Фахівці також виявили такі симптоми, які схожі висип, що виглядає як горбки на шкірі та нагадує кропивницю. Також пацієнти повідомляли про висип у формі пурпурних або червоних болючих плям, який схожий на обмороження шкіри.

Водночас дослідники вважають, що розлади травлення, про які повідомляли інфіковані штамом Омікрон, є радше хибним симптомом, не характерним для цього штаму. За їхніми даними, проблеми зі шлунком спостерігаються у хворих на Covid-19 в зимовий період й під час зараження іншими штамами.

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Джерело: Daily Express