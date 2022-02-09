Лікар Євген Комаровський назвав два симптоми, що відрізняють штам коронавірусу Омікрон від інших варіантів вірусу, зокрема від Дельти.

Ознаки він перерахував у ефірі одного з українських телеканалів.

– Саме у Омікрона є два принципових симптоми, які відрізняють цей штам від Дельти та інших видів коронавірусу. Це дуже сильна слабкість та дуже сильний біль у горлі, – каже Євген Комаровський.

Щодо слабкості, то людина з перших днів хвороби не може встати з ліжка. Раніше такий симптом спостерігався, але не з перших днів.

– Дуже часті скарги на біль у горлі. Щоб було боляче ковтати – такого за симптоматикою коронавірусу раніше не помічали. Принаймні цей симптом виникав у поодиноких випадках, а під час Омікрона – одразу, – зазначив медик.

Крім того, як зазначають фахівці, головні симптоми Омікрона – невисока температура, головний біль, кашель, біль у спині.

Якщо вони фіксуються, важливо звернутися до спеціаліста та здати тест.