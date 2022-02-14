У Польщі виявили два нових підваріанти штаму коронавірусу Омікрон.

Про це розповів заступник Міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска.

За його словами, поки що невідомо, як ці мутації поводитимуться і які проблеми зі здоров’ям провокуватимуть.

– Коронавірус залишиться з нами надовго, він не так просто залишить наше повсякденне життя, – зазначив Вальдемар Краска.

Він також уточнив, що звичайний Омікрон домінує в країні, на нього припадає 96% випадків серед заражених.

В Україні ж поки що не підтвердили нових мутацій. Водночас ситуація з коронавірусом залишається напруженою – за останню добу на території країни зафіксували 24 518 нових випадків хвороби, серед них – 1 961 дитина та 329 медичних працівників.

За весь час пандемії 4 525 700 людей захворіли на Covid-19.

Порівняно з попередньою хвилею Омікрон провокує менше смертей та тяжких випадків хвороби, проте хворіє значно більше людей.

Джерело: Polskie Radio – 24, tvn24