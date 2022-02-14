В Україні станом на 14 лютого підтверджено 4 542 693 випадки коронавірусу, а за добу – 16 993. Серед них – 1 447 дітей та 252 медпрацівники.

За минулу добу до медичних закладів госпіталізували 2 270 пацієнтів з Covid-19.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 102 950 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 142 людини.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 788 395 українцям, за добу – 9 338.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 2 293;

Вінницька область – 401;

Волинська область – 445 ;

Дніпропетровська область – 1 171;

Донецька область – 737 ;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 468 ;

Івано-Франківська область – 436;

Київська область – 530;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 245;

Львівська область – 736;

Миколаївська область – 746;

Одеська область – 1 519;

Полтавська область – 222;

Рівненська область – 395 ;

Сумська область – 500;

Тернопільська область – 361 ;

Харківська область – 1 107;

Херсонська область – 721;

Хмельницька область – 564;

Черкаська область – 823 ;

Чернівецька область – 571 ;

Чернігівська область – 713.

Вакцинація в Україні

В Україні за минулу добу, 13 лютого, від коронавірусу вакцинувалися 18 938 людей. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини.

Коронавірус в Україні

13 лютого в Україні підтвердили 24 518 випадків Covid-19. Одужати вдалося 8 288 пацієнтам, а померло – 140. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.