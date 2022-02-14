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Статистика покращилася: в Україні за добу зафіксували 16 993 нових Covid-випадки

14 Лютого 2022, 08:13
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 14 лютого підтверджено 4 542 693 випадки коронавірусу, а за добу – 16 993. Серед них – 1 447 дітей та 252 медпрацівники.

За минулу добу до медичних закладів госпіталізували 2 270 пацієнтів з Covid-19.

Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 102 950 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 142 людини.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 788 395 українцям, за добу – 9 338.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 2 293;
  • Вінницька область – 401;
  • Волинська область – 445 ;
  • Дніпропетровська область – 1 171;
  • Донецька область – 737 ;
  • Житомирська область – 739;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 468 ;
  • Івано-Франківська область – 436;
  • Київська область – 530;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 245;
  • Львівська область – 736;
  • Миколаївська область – 746;
  • Одеська область – 1 519;
  • Полтавська область – 222;
  • Рівненська область – 395 ;
  • Сумська область – 500;
  • Тернопільська область – 361 ;
  • Харківська область – 1 107;
  • Херсонська область – 721;
  • Хмельницька область – 564;
  • Черкаська область – 823 ;
  • Чернівецька область – 571 ;
  • Чернігівська область – 713.

Вакцинація в Україні

В Україні за минулу добу, 13 лютого, від коронавірусу вакцинувалися 18 938 людей. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини.

Коронавірус в Україні

13 лютого в Україні підтвердили  24 518 випадків Covid-19. Одужати вдалося 8 288 пацієнтам, а померло – 140. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19
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