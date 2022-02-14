В Україні станом на 14 лютого підтверджено 4 542 693 випадки коронавірусу, а за добу – 16 993. Серед них – 1 447 дітей та 252 медпрацівники.
За минулу добу до медичних закладів госпіталізували 2 270 пацієнтів з Covid-19.
Від початку пандемії Covid-19 у країні підтвердили 102 950 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померли 142 людини.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 788 395 українцям, за добу – 9 338.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 2 293;
- Вінницька область – 401;
- Волинська область – 445 ;
- Дніпропетровська область – 1 171;
- Донецька область – 737 ;
- Житомирська область – 739;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 468 ;
- Івано-Франківська область – 436;
- Київська область – 530;
- Кіровоградська область – 258;
- Луганська область – 245;
- Львівська область – 736;
- Миколаївська область – 746;
- Одеська область – 1 519;
- Полтавська область – 222;
- Рівненська область – 395 ;
- Сумська область – 500;
- Тернопільська область – 361 ;
- Харківська область – 1 107;
- Херсонська область – 721;
- Хмельницька область – 564;
- Черкаська область – 823 ;
- Чернівецька область – 571 ;
- Чернігівська область – 713.
Вакцинація в Україні
В Україні за минулу добу, 13 лютого, від коронавірусу вакцинувалися 18 938 людей. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.
Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини.
Коронавірус в Україні
13 лютого в Україні підтвердили 24 518 випадків Covid-19. Одужати вдалося 8 288 пацієнтам, а померло – 140. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.