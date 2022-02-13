Станом на ранок 13 лютого 2022 року, за останню добу на території України зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусу (серед них є 1 961 дитина та 329 медичних працівників). За весь час пандемії 4 525 700 людей захворіли на Covid-19.
За день до медичних закладів госпіталізували 3 935 осіб, ще 140 людей померли від ускладнень небезпечного захворювання, проте 8 288 українців одужали від коронавірусу.
За весь час пандемії в Україні 4 525 700 місцевих жителів захворіли на Covid-19. На жаль, 102 808 людей не змогли подолати хворобу. Проте 4 525 700 українцям вдалося вилікуватися від хвороби.
Випадків в областях за день
Київ – 2 405
Вінницька – 411
Волинська – 515
Дніпропетровська – 1 424
Донецька – 1 258
Житомирська – 1 193
Закарпатська – 354
Запорізька – 787
Івано-Франківська – 590
Київська – 789
Кіровоградська – 315
Луганська – 418
Львівська – 1 195
Миколаївська – 951
Одеська – 1 979
Полтавська – 329
Рівненська – 694
Сумська – 1 527
Тернопільська – 555
Харківська – 2 046
Херсонська – 1 234
Хмельницька – 1 419
Черкаська – 839
Чернівецька – 679
Чернігівська – 612
За день 36 453 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Першу дозу отримали 10 363 жителів, другу – 16 369 громадян, додаткову – 300 українців, бустерну – 9 421 людина.
З початку кампанії вакцинації щеплено 15 572 036 людей. Серед них отримали першу дозу – 15 572 034 українців, дві – 14 949 233 жителів, додаткову – 23 653 людей, бустерну – 563 038 українців. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.