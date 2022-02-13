Станом на ранок 13 лютого 2022 року, за останню добу на території України зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусу (серед них є 1 961 дитина та 329 медичних працівників). За весь час пандемії 4 525 700 людей захворіли на Covid-19.

За день до медичних закладів госпіталізували 3 935 осіб, ще 140 людей померли від ускладнень небезпечного захворювання, проте 8 288 українців одужали від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні 4 525 700 місцевих жителів захворіли на Covid-19. На жаль, 102 808 людей не змогли подолати хворобу. Проте 4 525 700 українцям вдалося вилікуватися від хвороби.

Випадків в областях за день

Київ – 2 405

Вінницька – 411

Волинська – 515

Дніпропетровська – 1 424

Донецька – 1 258

Житомирська – 1 193

Закарпатська – 354

Запорізька – 787

Івано-Франківська – 590

Київська – 789

Кіровоградська – 315

Луганська – 418

Львівська – 1 195

Миколаївська – 951

Одеська – 1 979

Полтавська – 329

Рівненська – 694

Сумська – 1 527

Тернопільська – 555

Харківська – 2 046

Херсонська – 1 234

Хмельницька – 1 419

Черкаська – 839

Чернівецька – 679

Чернігівська – 612

За день 36 453 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Першу дозу отримали 10 363 жителів, другу – 16 369 громадян, додаткову – 300 українців, бустерну – 9 421 людина.

З початку кампанії вакцинації щеплено 15 572 036 людей. Серед них отримали першу дозу – 15 572 034 українців, дві – 14 949 233 жителів, додаткову – 23 653 людей, бустерну – 563 038 українців. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.