По состоянию на утро 13 февраля 2022 года, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 24 518 новых случаев коронавируса (среди них есть1 961 ребенок и 329 медицинских работников). За все время пандемии 4 525 700 человек заболели Covid-19.
За день в медицинские учреждения госпитализировали 3 935 человек, еще 140 людей умерли от осложнений опасного заболевания, однако 8 288 украинцев выздоровели от коронавируса.
За все время пандемии в Украине 4 525 700 местных жителей заболели Covid-19. К сожалению, 102 808 человек не смогли преодолеть болезнь. Однако 4 525 700 украинцам удалось вылечиться от болезни.
Случаев в областях за день
Киев – 2 405
Винницкая – 411
Волынская – 515
Днепропетровская – 1 424
Донецкая – 1 258
Житомирская – 1 193
Закарпатская – 354
Запорожская – 787
Ивано-Франковская – 590
Киевская – 789
Кировоградская – 315
Луганская – 418
Львовская – 1 195
Николаевская – 951
Одесская – 1 979
Полтавская – 329
Ровенская – 694
Сумская – 1 527
Тернопольская – 555
Харьковская – 2 046
Херсонская – 1 234
Хмельницкая – 1 419
Черкасская – 839
Черновицкая – 679
Черниговская – 612
За день 36 453 человек вакцинировались против коронавируса. Первую дозу получили 10 363 жителей, вторую – 16 369 граждан, дополнительную – 300 украинцев, бустерную – 9 421 человек.
С начала кампании вакцинации привито 15 572 036 человек. Среди них получили первую дозу – 15 572 034 украинца, две – 14 949 233 жителей, дополнительную – 23 653 человек, бустерную – 563 038 украинцев. Всего проведено 31 107 958 прививок.