По состоянию на утро 13 февраля 2022 года, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 24 518 новых случаев коронавируса (среди них есть1 961 ребенок и 329 медицинских работников). За все время пандемии 4 525 700 человек заболели Covid-19.

За день в медицинские учреждения госпитализировали 3 935 человек, еще 140 людей умерли от осложнений опасного заболевания, однако 8 288 украинцев выздоровели от коронавируса.

За все время пандемии в Украине 4 525 700 местных жителей заболели Covid-19. К сожалению, 102 808 человек не смогли преодолеть болезнь. Однако 4 525 700 украинцам удалось вылечиться от болезни.

Случаев в областях за день

Киев – 2 405

Винницкая – 411

Волынская – 515

Днепропетровская – 1 424

Донецкая – 1 258

Житомирская – 1 193

Закарпатская – 354

Запорожская – 787

Ивано-Франковская – 590

Киевская – 789

Кировоградская – 315

Луганская – 418

Львовская – 1 195

Николаевская – 951

Одесская – 1 979

Полтавская – 329

Ровенская – 694

Сумская – 1 527

Тернопольская – 555

Харьковская – 2 046

Херсонская – 1 234

Хмельницкая – 1 419

Черкасская – 839

Черновицкая – 679

Черниговская – 612

За день 36 453 человек вакцинировались против коронавируса. Первую дозу получили 10 363 жителей, вторую – 16 369 граждан, дополнительную – 300 украинцев, бустерную – 9 421 человек.

С начала кампании вакцинации привито 15 572 036 человек. Среди них получили первую дозу – 15 572 034 украинца, две – 14 949 233 жителей, дополнительную – 23 653 человек, бустерную – 563 038 украинцев. Всего проведено 31 107 958 прививок.