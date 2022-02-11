Пандемия коронавируса в мире еще не закончилась. Могут появиться новые штаммы Covid-19.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

— Мы видели, как вирус эволюционировал, мутировал. Таким образом, мы знаем, что будет больше вариантов, которые вызывают беспокойство, потому мы еще не подошли к концу пандемии, — отметила она.

Чиновник ВОЗ подчеркнула, что пандемия коронавируса еще не завершена. Она высказалась по поводу этого из-за того, что страны во всем мире начали отменять ограничения на Covid-19 после распространения штамм Омикрон.

По мере распространения высокоинфекционного варианта после того, как его обнаружили ученые из Южной Африки в ноябре, наблюдались экспоненциальные всплески заболеваемости.

Однако соответствующего всплеска смертности в сравнении с предыдущими штаммами коронавируса не произошло, что привело к определенному уровню оптимизма относительно того, что, возможно, худшее из пандемии Covid-19 может закончиться.

Сейчас Украина находится на девятом месте по количеству новых случаев коронавируса в Европе.

По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 10 февраля по количеству новых случаев Covid-19 Украина заняла 15 место в мире.

Всего в мире за все время пандемии коронавирусом заболели уже более 407,3 млн человек. А скончались от последствий, которые вызвал Covid-19, 5,8 млн пациентов.