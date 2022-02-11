Пандемія коронавірусу у світі ще не закінчилася. Можуть з’явитися нові штами Covid-19.

Про це повідомила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан.

– Ми бачили, як вірус еволюціонував, мутував. Таким чином, ми знаємо, що буде більше варіантів, що викликають занепокоєння, тому ми ще не підійшли до кінця пандемії, – зазначила вона.

Посадовець ВООЗ наголосила, що пандемію коронавірусу ще не завершено. Вона висловилася з приводу цього через те, що країни у всьому світу почали скасовувати обмеження на Covid-19 після поширення штам Омікрон.

У міру поширення високоінфекційного варіанту після того, як його виявили науковці з Південної Африки у листопаді, спостерігалися експоненціальні сплески захворюваності.

Однак відповідного сплеску смертності в порівнянні з попередніми штамами коронавірусу не відбулося, що призвело до певного рівня оптимізму щодо того, що, можливо, найгірше з пандемії Covid-19 може закінчитися.

Нині Україна перебуває на дев’ятому місці за кількістю нових випадків коронавірусу у Європі.

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 10 лютого за кількістю нових випадків Covid-19 Україна посіла 15 місце у світі.

Загалом у світі за весь час пандемії на коронавірус захворіли вже понад 407,3 млн людей. А померли, від наслідків, які викликав Covid-19, 5,8 млн пацієнтів.