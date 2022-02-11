Станом на 11 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 462 970 випадків коронавірусу, за добу – 41 229 нових хворих.

Серед них – 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.

За час пандемії у країні 102 403 летальні випадки, протягом доби – 236 смертей.

Водночас загалом в Україні одужали 3 750 826 осіб, за день – 20 850 громадян.

Протягом усього періоду на території країни провели 18 920 897 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, першу дозу отримали 15 541 411 українців, дві – 14 900 578 громадян. Додаткову дозу ввели 22 628 особам, бустерну – 532 850.

За добу 72 255 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька – 962

Волинська – 1 185

Дніпропетровська – 2 418

Донецька- 1 953

Житомирська – 1 619

Закарпатська – 767

Запорізька – 1 649

Івано-Франківська – 1 070

Київська – 1 279

Кіровоградська – 511

Луганська – 717

Львівська – 2 951

Миколаївська – 1 114

Одеська – 4 096

Полтавська – 1 451

Рівненська – 1 499

Сумська – 1 857

Тернопільська – 1 126

Харківська – 1 995

Херсонська – 1 577

Хмельницька – 1 856

Черкаська – 1 370

Чернівецька – 958

Чернігівська – 1 145

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 10 лютого 2022 року у країні загалом виявили 4 421 741 випадок хвороби, за добу було 41 694 нових хворих.