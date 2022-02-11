Станом на 11 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 462 970 випадків коронавірусу, за добу – 41 229 нових хворих.
Серед них – 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.
За час пандемії у країні 102 403 летальні випадки, протягом доби – 236 смертей.
Водночас загалом в Україні одужали 3 750 826 осіб, за день – 20 850 громадян.
Протягом усього періоду на території країни провели 18 920 897 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, першу дозу отримали 15 541 411 українців, дві – 14 900 578 громадян. Додаткову дозу ввели 22 628 особам, бустерну – 532 850.
За добу 72 255 людей вакциновано проти коронавірусу.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька – 962
- Волинська – 1 185
- Дніпропетровська – 2 418
- Донецька- 1 953
- Житомирська – 1 619
- Закарпатська – 767
- Запорізька – 1 649
- Івано-Франківська – 1 070
- Київська – 1 279
- Кіровоградська – 511
- Луганська – 717
- Львівська – 2 951
- Миколаївська – 1 114
- Одеська – 4 096
- Полтавська – 1 451
- Рівненська – 1 499
- Сумська – 1 857
- Тернопільська – 1 126
- Харківська – 1 995
- Херсонська – 1 577
- Хмельницька – 1 856
- Черкаська – 1 370
- Чернівецька – 958
- Чернігівська – 1 145
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 10 лютого 2022 року у країні загалом виявили 4 421 741 випадок хвороби, за добу було 41 694 нових хворих.