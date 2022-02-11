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Кількість тривожна, проте без рекордів: в Україні 41 229 нових випадків Covid-19

11 Лютого 2022, 08:13
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 11 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 462 970 випадків коронавірусу, за добу – 41 229 нових хворих.

Серед них – 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.

За час пандемії у країні 102 403 летальні випадки, протягом доби – 236 смертей.

Водночас загалом в Україні одужали 3 750 826 осіб, за день – 20 850 громадян.

Протягом усього періоду на території країни провели 18 920 897 ПЛР-тестувань.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, першу дозу отримали 15 541 411 українців, дві – 14 900 578 громадян. Додаткову дозу ввели 22 628 особам, бустерну – 532 850.

За добу 72 255 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька – 962
  • Волинська – 1 185
  • Дніпропетровська – 2 418
  • Донецька- 1 953
  • Житомирська – 1 619
  • Закарпатська – 767
  • Запорізька – 1 649
  • Івано-Франківська – 1 070
  • Київська – 1 279
  • Кіровоградська – 511
  • Луганська – 717
  • Львівська – 2 951
  • Миколаївська – 1 114
  • Одеська – 4 096
  • Полтавська – 1 451
  • Рівненська – 1 499
  • Сумська – 1 857
  • Тернопільська – 1 126
  • Харківська – 1 995
  • Херсонська – 1 577
  • Хмельницька – 1 856
  • Черкаська – 1 370
  • Чернівецька – 958
  • Чернігівська – 1 145

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 10 лютого 2022 року у країні загалом виявили 4 421 741 випадок хвороби, за добу було 41 694 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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