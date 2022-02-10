Станом на 10 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 421 741 випадок коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 41 694 нових хворих.
Серед них – 3 486 дітей та 1 101 медпрацівник.
За час пандемії вірус забрав життя 102 167 людей, протягом дня – 280 летальних випадків.
Водночас одужало загалом 3 729 976 осіб, за добу – 16 628 українців.
Протягом усього часу провели 18 842 668 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, першою дозою – 15 520 585, двома – 14 869 937 людей. Отримали додаткову дозу – 22 159 громадян, бустерну – 512 531 українців.
За добу 70 678 людей вакциновано проти коронавірусу.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька область – 1 001;
- Волинська область – 1 118;
- Дніпропетровська область – 2 420;
- Донецька область – 1 545;
- Житомирська область – 2 602;
- Закарпатська область – 928;
- Запорізька область – 1 423;
- Івано-Франківська область – 1 441;
- Київська область – 1 373;
- Кіровоградська область – 494;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 2 280;
- Миколаївська область – 957;
- Одеська область – 3 918;
- Полтавська область – 1 523;
- Рівненська область – 1 917;
- Сумська область – 1 471;
- Тернопільська область – 1 379;
- Харківська область – 2 016;
- Херсонська область – 1 373;
- Хмельницька область – 2 109;
- Черкаська область – 1 232;
- Чернівецька область – 1 062;
- Чернігівська область – 1 476.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 9 лютого 2022 року у країні загалом виявили 4 380 047 випадків хвороби, за добу було 38 257 нових хворих.