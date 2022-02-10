Станом на 10 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 421 741 випадок коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 41 694 нових хворих.

Серед них – 3 486 дітей та 1 101 медпрацівник.

За час пандемії вірус забрав життя 102 167 людей, протягом дня – 280 летальних випадків.

Водночас одужало загалом 3 729 976 осіб, за добу – 16 628 українців.

Протягом усього часу провели 18 842 668 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, першою дозою – 15 520 585, двома – 14 869 937 людей. Отримали додаткову дозу – 22 159 громадян, бустерну – 512 531 українців.

За добу 70 678 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька область – 1 001;

Волинська область – 1 118;

Дніпропетровська область – 2 420;

Донецька область – 1 545;

Житомирська область – 2 602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1 423;

Івано-Франківська область – 1 441;

Київська область – 1 373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2 280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3 918;

Полтавська область – 1 523;

Рівненська область – 1 917;

Сумська область – 1 471;

Тернопільська область – 1 379;

Харківська область – 2 016;

Херсонська область – 1 373;

Хмельницька область – 2 109;

Черкаська область – 1 232;

Чернівецька область – 1 062;

Чернігівська область – 1 476.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 9 лютого 2022 року у країні загалом виявили 4 380 047 випадків хвороби, за добу було 38 257 нових хворих.