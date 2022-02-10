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Епідситуація погіршується. В Україні за добу виявили 41 694 випадки Covid-19

10 Лютого 2022, 08:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 10 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 421 741 випадок коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу –  41 694 нових хворих.

Серед них – 3 486 дітей та 1 101 медпрацівник.

За час пандемії вірус забрав життя 102 167 людей, протягом дня – 280 летальних випадків.

Водночас одужало загалом 3 729 976 осіб, за добу – 16 628 українців.

Протягом усього часу провели 18 842 668 ПЛР-тестувань.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, першою дозою – 15 520 585, двома – 14 869 937 людей. Отримали додаткову дозу – 22 159 громадян, бустерну – 512 531 українців.

За добу 70 678 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька область – 1 001;
  • Волинська область – 1 118;
  • Дніпропетровська область – 2 420;
  • Донецька область – 1 545;
  • Житомирська область – 2 602;
  • Закарпатська область – 928;
  • Запорізька область – 1 423;
  • Івано-Франківська область – 1 441;
  • Київська область – 1 373;
  • Кіровоградська область – 494;
  • Луганська область – 756;
  • Львівська область – 2 280;
  • Миколаївська область – 957;
  • Одеська область – 3 918;
  • Полтавська область – 1 523;
  • Рівненська область – 1 917;
  • Сумська область – 1 471;
  • Тернопільська область – 1 379;
  • Харківська область – 2 016;
  • Херсонська область – 1 373;
  • Хмельницька область – 2 109;
  • Черкаська область – 1 232;
  • Чернівецька область – 1 062;
  • Чернігівська область – 1 476.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 9 лютого 2022 року у країні загалом виявили 4 380 047 випадків хвороби, за добу було 38 257 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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