Станом на 9 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 380 047 випадків коронавірусу. У країні знову фіксується негативна динаміка, за добу – 38 257 нових хворих.

Серед них – 3 308 дітей та 1 076 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 101 887 людей, протягом доби – 240 осіб.

Водночас одужати загалом вдалося 3 713 348 громадянам, за день – 17 063 хворим.

За увесь час в Україні провели 18 758 148 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, першу дозу отримали 15 499 218 людей, дві – 14 840 450. Додаткову дозу ввели 21 563 людям, бустерну – 493 303.

За добу 72 007 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька область – 1 000;

Волинська область – 1 120;

Дніпропетровська область – 2 111;

Донецька область – 1 881;

Житомирська область – 1 557;

Закарпатська область – 978;

Запорізька область – 1 431;

Івано-Франківська область – 750;

Київська область – 1 314;

Кіровоградська область – 344;

Луганська область – 774;

Львівська область – 2 161;

Миколаївська область – 819;

Одеська область – 3 587;

Полтавська область – 1 454;

Рівненська область – 2 006;

Сумська область – 1 597;

Тернопільська область – 1 011;

Харківська область – 2 293;

Херсонська область – 1 012;

Хмельницька область – 2 093;

Черкаська область – 1 120;

Чернівецька область – 929;

Чернігівська область – 1 141.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 8 лютого 2022 року в країні загалом виявили 4 341 790 випадків хвороби. За добу різко зросла кількість нових хворих, їх було 34353.