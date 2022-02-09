Станом на 9 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 380 047 випадків коронавірусу. У країні знову фіксується негативна динаміка, за добу – 38 257 нових хворих.
Серед них – 3 308 дітей та 1 076 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 101 887 людей, протягом доби – 240 осіб.
Водночас одужати загалом вдалося 3 713 348 громадянам, за день – 17 063 хворим.
За увесь час в Україні провели 18 758 148 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, першу дозу отримали 15 499 218 людей, дві – 14 840 450. Додаткову дозу ввели 21 563 людям, бустерну – 493 303.
За добу 72 007 людей вакциновано проти коронавірусу.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька область – 1 000;
- Волинська область – 1 120;
- Дніпропетровська область – 2 111;
- Донецька область – 1 881;
- Житомирська область – 1 557;
- Закарпатська область – 978;
- Запорізька область – 1 431;
- Івано-Франківська область – 750;
- Київська область – 1 314;
- Кіровоградська область – 344;
- Луганська область – 774;
- Львівська область – 2 161;
- Миколаївська область – 819;
- Одеська область – 3 587;
- Полтавська область – 1 454;
- Рівненська область – 2 006;
- Сумська область – 1 597;
- Тернопільська область – 1 011;
- Харківська область – 2 293;
- Херсонська область – 1 012;
- Хмельницька область – 2 093;
- Черкаська область – 1 120;
- Чернівецька область – 929;
- Чернігівська область – 1 141.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 8 лютого 2022 року в країні загалом виявили 4 341 790 випадків хвороби. За добу різко зросла кількість нових хворих, їх було 34353.