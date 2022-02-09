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Знову негативна динаміка. В Україні за добу 38 257 випадків Covid-19

9 Лютого 2022, 08:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 9 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 380 047 випадків коронавірусу. У країні знову фіксується негативна динаміка, за добу – 38 257 нових хворих.

Серед них – 3 308 дітей та 1 076 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 101 887 людей, протягом доби – 240 осіб.

Водночас одужати загалом вдалося 3 713 348 громадянам, за день – 17 063 хворим.

За увесь час в Україні провели 18 758 148 ПЛР-тестувань.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, першу дозу отримали 15 499 218 людей, дві – 14 840 450. Додаткову дозу ввели 21 563 людям, бустерну – 493 303.

За добу 72 007 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька область – 1 000;
  • Волинська область – 1 120;
  • Дніпропетровська область – 2 111;
  • Донецька область – 1 881;
  • Житомирська область – 1 557;
  • Закарпатська область – 978;
  • Запорізька область – 1 431;
  • Івано-Франківська область – 750;
  • Київська область – 1 314;
  • Кіровоградська область – 344;
  • Луганська область – 774;
  • Львівська область – 2 161;
  • Миколаївська область – 819;
  • Одеська область – 3 587;
  • Полтавська область – 1 454;
  • Рівненська область – 2 006;
  • Сумська область – 1 597;
  • Тернопільська область – 1 011;
  • Харківська область – 2 293;
  • Херсонська область – 1 012;
  • Хмельницька область – 2 093;
  • Черкаська область – 1 120;
  • Чернівецька область – 929;
  • Чернігівська область – 1 141.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 8 лютого 2022 року в країні загалом виявили 4 341 790 випадків хвороби. За добу різко зросла кількість нових хворих, їх було 34353.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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