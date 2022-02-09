По состоянию на 9 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 380 047 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется негативная динамика, за сутки – 38 257 новых больных.

Среди них – 3 308 детей и 1 076 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 101 887 человек, в течение суток – 240 человек.

В то же время выздороветь в целом удалось 3 713 348 гражданам, за день — 17 063 больным.

За все время в Украине провели 18 758 148 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании привили 15 499 220 человек, первую дозу получили 15 499 218 людей, две – 14 840 450. Дополнительную дозу ввели 21 563 гражданам, бустерную – 493 303.

За сутки 72 007 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

Винницкая область – 1 000;

Волынская область – 1 120;

Днепропетровская область – 2 111;

Донецкая область – 1 881;

Житомирская область – 1 557;

Закарпатская область – 978;

Запорожская область – 1 431;

Ивано-Франковская область – 750;

Киевская область – 1 314;

Кировоградская область – 344;

Луганская область – 774;

Львовская область – 2 161;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 3 587;

Полтавская область – 1 454;

Ровенская область – 2 006;

Сумская область – 1 597;

Тернопольская область – 1 011;

Харьковская область – 2 293;

Херсонская область – 1 012;

Хмельницкая область – 2 093;

Черкасская область – 1 120;

Черновицкая область – 929;

Черниговская область – 1 141.

Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 8 февраля 2022 года в стране в целом выявили 4 341 790 случаев болезни. За сутки резко возросло количество новых больных, их было 34 353.