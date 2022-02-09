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Опять негативная динамика. В Украине за сутки 38 257 случаев Covid-19

9 февраля 2022, 08:12
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 9 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 380 047 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется негативная динамика, за сутки – 38 257 новых больных.

Среди них – 3 308 детей и 1 076 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 101 887 человек, в течение суток – 240 человек.

В то же время выздороветь в целом удалось 3 713 348 гражданам, за день — 17 063 больным.

За все время в Украине провели 18 758 148 ПЦР-тестирований.

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С начала вакцинальной кампании привили 15 499 220 человек, первую дозу получили 15 499 218 людей, две – 14 840 450. Дополнительную дозу ввели 21 563 гражданам, бустерную – 493 303.

За сутки 72 007 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая область – 1 000;
  • Волынская область – 1 120;
  • Днепропетровская область – 2 111;
  • Донецкая область – 1 881;
  • Житомирская область – 1 557;
  • Закарпатская область – 978;
  • Запорожская область – 1 431;
  • Ивано-Франковская область – 750;
  • Киевская область – 1 314;
  • Кировоградская область – 344;
  • Луганская область – 774;
  • Львовская область – 2 161;
  • Николаевская область – 819;
  • Одесская область – 3 587;
  • Полтавская область – 1 454;
  • Ровенская область – 2 006;
  • Сумская область – 1 597;
  • Тернопольская область – 1 011;
  • Харьковская область – 2 293;
  • Херсонская область – 1 012;
  • Хмельницкая область – 2 093;
  • Черкасская область – 1 120;
  • Черновицкая область – 929;
  • Черниговская область – 1 141.

Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 8 февраля 2022 года в стране в целом выявили 4 341 790 случаев болезни. За сутки резко возросло количество новых больных, их было 34 353.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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