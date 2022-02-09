По состоянию на 9 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 380 047 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется негативная динамика, за сутки – 38 257 новых больных.
Среди них – 3 308 детей и 1 076 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 101 887 человек, в течение суток – 240 человек.
В то же время выздороветь в целом удалось 3 713 348 гражданам, за день — 17 063 больным.
За все время в Украине провели 18 758 148 ПЦР-тестирований.
С начала вакцинальной кампании привили 15 499 220 человек, первую дозу получили 15 499 218 людей, две – 14 840 450. Дополнительную дозу ввели 21 563 гражданам, бустерную – 493 303.
За сутки 72 007 человек были вакцинированы против коронавируса.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая область – 1 000;
- Волынская область – 1 120;
- Днепропетровская область – 2 111;
- Донецкая область – 1 881;
- Житомирская область – 1 557;
- Закарпатская область – 978;
- Запорожская область – 1 431;
- Ивано-Франковская область – 750;
- Киевская область – 1 314;
- Кировоградская область – 344;
- Луганская область – 774;
- Львовская область – 2 161;
- Николаевская область – 819;
- Одесская область – 3 587;
- Полтавская область – 1 454;
- Ровенская область – 2 006;
- Сумская область – 1 597;
- Тернопольская область – 1 011;
- Харьковская область – 2 293;
- Херсонская область – 1 012;
- Хмельницкая область – 2 093;
- Черкасская область – 1 120;
- Черновицкая область – 929;
- Черниговская область – 1 141.
Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 8 февраля 2022 года в стране в целом выявили 4 341 790 случаев болезни. За сутки резко возросло количество новых больных, их было 34 353.