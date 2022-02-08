По состоянию на 8 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 341 790 случаев коронавируса. За сутки резко возросло количество новых случаев, их – 34 353 (за предыдущий день – 23 378).
Среди них – 3 095 детей и 955 медработников.
За время пандемии в Украине 101 647 летальных случаев, за сутки – 255 смертей.
Выздоровели в целом 3 696 285 украинцев, в течение дня – 15 193 человека.
С начала пандемии в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестирований.
С начала вакцинальной кампании привили 15 478 008 человек, первой дозой – 15 478 006, двумя – 14 809 443. Получили дополнительную дозу – 20 875 граждан, бустерную – 474 203.
За сутки 63 919 человек были вакцинированы против коронавируса.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая область – 857;
- Волынская область – 1 138;
- Днепропетровская область – 1 960;
- Донецкая область – 1 532;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 786;
- Запорожская область – 1 262;
- Ивано-Франковская область – 540;
- Киевская область – 1 113;
- Кировоградская область – 328;
- Луганская область – 727;
- Львовская область – 2 336;
- Николаевская область – 862;
- Одесская область – 3 921;
- Полтавская область – 1 264;
- Ровенская область – 1 827;
- Сумская область – 1 555;
- Тернопольская область – 1 415;
- Харьковская область – 2 022;
- Херсонская область – 963;
- Хмельницкая область – 1 210;
- Черкасская область – 1 169;
- Черновицкая область – 968;
- Черниговская область – 997.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 7 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 307 437 случаев болезни. За сутки было 23 378 новых больных, эти данные свидетельствуют о напряженной эпидситуации.