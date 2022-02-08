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Прыжок сразу на более чем 10 тыс.: в Украине за сутки 34 353 случая Covid-19

8 февраля 2022, 08:12
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
медики
Источник: Depositphotos

По состоянию на 8 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 341 790 случаев коронавируса. За сутки резко возросло количество новых случаев, их – 34 353 (за предыдущий день – 23 378).

Среди них – 3 095 детей и 955 медработников.

За время пандемии в Украине 101 647 летальных случаев, за сутки – 255 смертей.

Выздоровели в целом 3 696 285 украинцев, в течение дня – 15 193 человека.

С начала пандемии в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестирований.

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С начала вакцинальной кампании привили 15 478 008 человек, первой дозой – 15 478 006, двумя – 14 809 443. Получили дополнительную дозу – 20 875 граждан, бустерную – 474 203.

За сутки 63 919 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая область – 857;
  • Волынская область – 1 138;
  • Днепропетровская область – 1 960;
  • Донецкая область – 1 532;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 786;
  • Запорожская область – 1 262;
  • Ивано-Франковская область – 540;
  • Киевская область – 1 113;
  • Кировоградская область – 328;
  • Луганская область – 727;
  • Львовская область – 2 336;
  • Николаевская область – 862;
  • Одесская область – 3 921;
  • Полтавская область – 1 264;
  • Ровенская область – 1 827;
  • Сумская область – 1 555;
  • Тернопольская область – 1 415;
  • Харьковская область – 2 022;
  • Херсонская область – 963;
  • Хмельницкая область – 1 210;
  • Черкасская область – 1 169;
  • Черновицкая область – 968;
  • Черниговская область – 997.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 7 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 307 437 случаев болезни. За сутки было 23 378 новых больных, эти данные свидетельствуют о напряженной эпидситуации.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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