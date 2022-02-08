По состоянию на 8 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 341 790 случаев коронавируса. За сутки резко возросло количество новых случаев, их – 34 353 (за предыдущий день – 23 378).

Среди них – 3 095 детей и 955 медработников.

За время пандемии в Украине 101 647 летальных случаев, за сутки – 255 смертей.

Выздоровели в целом 3 696 285 украинцев, в течение дня – 15 193 человека.

С начала пандемии в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании привили 15 478 008 человек, первой дозой – 15 478 006, двумя – 14 809 443. Получили дополнительную дозу – 20 875 граждан, бустерную – 474 203.

За сутки 63 919 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

Винницкая область – 857;

Волынская область – 1 138;

Днепропетровская область – 1 960;

Донецкая область – 1 532;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 786;

Запорожская область – 1 262;

Ивано-Франковская область – 540;

Киевская область – 1 113;

Кировоградская область – 328;

Луганская область – 727;

Львовская область – 2 336;

Николаевская область – 862;

Одесская область – 3 921;

Полтавская область – 1 264;

Ровенская область – 1 827;

Сумская область – 1 555;

Тернопольская область – 1 415;

Харьковская область – 2 022;

Херсонская область – 963;

Хмельницкая область – 1 210;

Черкасская область – 1 169;

Черновицкая область – 968;

Черниговская область – 997.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 7 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 307 437 случаев болезни. За сутки было 23 378 новых больных, эти данные свидетельствуют о напряженной эпидситуации.