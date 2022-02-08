Станом на 8 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 341 790 випадків коронавірусу. За добу різко зросла кількість нових випадків, їх – 34 353 (за попередній день – 23 378).

Серед них – 3 095 дітей та 955 медпрацівників.

За час пандемії в Україні 101 647 летальних випадків, за добу – 255 смертей.

Одужали загалом 3 696 285 українців, протягом дня – 15 193 особи.

З початку пандемії в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, першою дозою – 15 478 006, двома – 14 809 443. Отримали додаткову дозу – 20 875 громадян, бустерну – 474 203.

За добу 63 919 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька область – 857;

Волинська область – 1 138;

Дніпропетровська область – 1 960;

Донецька область – 1 532;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 786;

Запорізька область – 1 262;

Івано-Франківська область – 540;

Київська область – 1 113;

Кіровоградська область – 328;

Луганська область – 727;

Львівська область – 2 336;

Миколаївська область – 862;

Одеська область – 3 921;

Полтавська область – 1 264;

Рівненська область – 1 827;

Сумська область – 1 555;

Тернопільська область – 1 415;

Харківська область – 2 022;

Херсонська область – 963;

Хмельницька область – 1 210;

Черкаська область – 1 169;

Чернівецька область – 968;

Чернігівська область – 997.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 7 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 307 437 випадків хвороби. За добу було 23 378 нових хворих, ці дані свідчать про напружену епідситуацію.