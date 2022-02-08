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Стрибок одразу на понад 10 тис.: в Україні за добу 34 353 випадки Covid-19

8 Лютого 2022, 08:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Станом на 8 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 341 790 випадків коронавірусу. За добу різко зросла кількість нових випадків, їх – 34 353 (за попередній день – 23 378).

Серед них – 3 095 дітей та 955 медпрацівників.

За час пандемії в Україні 101 647 летальних випадків, за добу – 255 смертей.

Одужали загалом 3 696 285 українців, протягом дня – 15 193 особи.

З початку пандемії в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, першою дозою – 15 478 006, двома – 14 809 443. Отримали додаткову дозу – 20 875 громадян, бустерну – 474 203.

За добу 63 919 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька область – 857;
  • Волинська область – 1 138;
  • Дніпропетровська область – 1 960;
  • Донецька область – 1 532;
  • Житомирська область – 739;
  • Закарпатська область – 786;
  • Запорізька область – 1 262;
  • Івано-Франківська область – 540;
  • Київська область – 1 113;
  • Кіровоградська область – 328;
  • Луганська область – 727;
  • Львівська область – 2 336;
  • Миколаївська область – 862;
  • Одеська область – 3 921;
  • Полтавська область – 1 264;
  • Рівненська область – 1 827;
  • Сумська область – 1 555;
  • Тернопільська область – 1 415;
  • Харківська область – 2 022;
  • Херсонська область – 963;
  • Хмельницька область – 1 210;
  • Черкаська область – 1 169;
  • Чернівецька область – 968;
  • Чернігівська область – 997.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 7 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 307 437 випадків хвороби. За добу було 23 378 нових хворих, ці дані свідчать про напружену епідситуацію.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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