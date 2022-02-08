Станом на 8 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 341 790 випадків коронавірусу. За добу різко зросла кількість нових випадків, їх – 34 353 (за попередній день – 23 378).
Серед них – 3 095 дітей та 955 медпрацівників.
За час пандемії в Україні 101 647 летальних випадків, за добу – 255 смертей.
Одужали загалом 3 696 285 українців, протягом дня – 15 193 особи.
З початку пандемії в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, першою дозою – 15 478 006, двома – 14 809 443. Отримали додаткову дозу – 20 875 громадян, бустерну – 474 203.
За добу 63 919 людей вакциновано проти коронавірусу.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька область – 857;
- Волинська область – 1 138;
- Дніпропетровська область – 1 960;
- Донецька область – 1 532;
- Житомирська область – 739;
- Закарпатська область – 786;
- Запорізька область – 1 262;
- Івано-Франківська область – 540;
- Київська область – 1 113;
- Кіровоградська область – 328;
- Луганська область – 727;
- Львівська область – 2 336;
- Миколаївська область – 862;
- Одеська область – 3 921;
- Полтавська область – 1 264;
- Рівненська область – 1 827;
- Сумська область – 1 555;
- Тернопільська область – 1 415;
- Харківська область – 2 022;
- Херсонська область – 963;
- Хмельницька область – 1 210;
- Черкаська область – 1 169;
- Чернівецька область – 968;
- Чернігівська область – 997.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 7 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 307 437 випадків хвороби. За добу було 23 378 нових хворих, ці дані свідчать про напружену епідситуацію.