По состоянию на 10 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 421 741 случай коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 41 694 новых больных.

Среди них – 3 486 детей и 1 101 медработник.

За время пандемии вирус унес жизни 102 167 человек, в течение дня – 280 летальных исходов.

В то же время выздоровели в целом 3 729 976 человек, за сутки — 16 628 украинцев.

В течение всего времени провели 18 842 668 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании привили 15 520 587 человек, первой дозой – 15 520 585, двумя – 14 869 937 человек. Получили дополнительную дозу – 22 159 граждан, бустерную – 512 531 украинцев.

За сутки 70 678 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

Винницкая область – 1 001;

Волынская область – 1 118;

Днепропетровская область – 2 420;

Донецкая область – 1 545;

Житомирская область – 2 602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1 423;

Ивано-Франковская область – 1 441;

Киевская область – 1 373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2 280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3 918;

Полтавская область – 1 523;

Ровенская область – 1 917;

Сумская область – 1 471;

Тернопольская область – 1 379;

Харьковская область – 2 016;

Херсонская область – 1 373;

Хмельницкая область – 2 109;

Черкасская область – 1 232;

Черновицкая область – 1 062;

Черниговская область – 1 476.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 февраля 2022 года в стране выявили 4 380 047 случаев болезни, за сутки было 38 257 новых больных.