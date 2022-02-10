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Эпидситуация ухудшается. В Украине за сутки выявили 41 694 случая Covid-19

10 февраля 2022, 08:12
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 10 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 421 741 случай коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 41 694 новых больных.

Среди них – 3 486 детей и 1 101 медработник.

За время пандемии вирус унес жизни 102 167 человек, в течение дня – 280 летальных исходов.

В то же время выздоровели в целом 3 729 976 человек, за сутки — 16 628 украинцев.

В течение всего времени провели 18 842 668 ПЦР-тестирований.

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С начала вакцинальной кампании привили 15 520 587 человек, первой дозой – 15 520 585, двумя – 14 869 937 человек. Получили дополнительную дозу – 22 159 граждан, бустерную – 512 531 украинцев.

За сутки 70 678 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая область – 1 001;
  • Волынская область – 1 118;
  • Днепропетровская область – 2 420;
  • Донецкая область – 1 545;
  • Житомирская область – 2 602;
  • Закарпатская область – 928;
  • Запорожская область – 1 423;
  • Ивано-Франковская область – 1 441;
  • Киевская область – 1 373;
  • Кировоградская область – 494;
  • Луганская область – 756;
  • Львовская область – 2 280;
  • Николаевская область – 957;
  • Одесская область – 3 918;
  • Полтавская область – 1 523;
  • Ровенская область – 1 917;
  • Сумская область – 1 471;
  • Тернопольская область – 1 379;
  • Харьковская область – 2 016;
  • Херсонская область – 1 373;
  • Хмельницкая область – 2 109;
  • Черкасская область – 1 232;
  • Черновицкая область – 1 062;
  • Черниговская область – 1 476.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 февраля 2022 года в стране выявили 4 380 047 случаев болезни, за сутки было 38 257 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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