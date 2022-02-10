По состоянию на 10 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 421 741 случай коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 41 694 новых больных.
Среди них – 3 486 детей и 1 101 медработник.
За время пандемии вирус унес жизни 102 167 человек, в течение дня – 280 летальных исходов.
В то же время выздоровели в целом 3 729 976 человек, за сутки — 16 628 украинцев.
В течение всего времени провели 18 842 668 ПЦР-тестирований.
С начала вакцинальной кампании привили 15 520 587 человек, первой дозой – 15 520 585, двумя – 14 869 937 человек. Получили дополнительную дозу – 22 159 граждан, бустерную – 512 531 украинцев.
За сутки 70 678 человек были вакцинированы против коронавируса.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая область – 1 001;
- Волынская область – 1 118;
- Днепропетровская область – 2 420;
- Донецкая область – 1 545;
- Житомирская область – 2 602;
- Закарпатская область – 928;
- Запорожская область – 1 423;
- Ивано-Франковская область – 1 441;
- Киевская область – 1 373;
- Кировоградская область – 494;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 2 280;
- Николаевская область – 957;
- Одесская область – 3 918;
- Полтавская область – 1 523;
- Ровенская область – 1 917;
- Сумская область – 1 471;
- Тернопольская область – 1 379;
- Харьковская область – 2 016;
- Херсонская область – 1 373;
- Хмельницкая область – 2 109;
- Черкасская область – 1 232;
- Черновицкая область – 1 062;
- Черниговская область – 1 476.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 февраля 2022 года в стране выявили 4 380 047 случаев болезни, за сутки было 38 257 новых больных.