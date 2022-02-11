По состоянию на 11 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 462 970 случаев коронавируса, за сутки — 41 229 новых больных.

Среди них – 3 369 детей и 1 247 медработников.

За время пандемии в стране 102 403 летальных исхода, в течение суток — 236 смертей.

В целом в Украине выздоровели 3 750 826 человек, за день — 20 850 граждан.

В течение всего периода на территории страны провели 18 920 897 ПЦР-тестований.

С начала вакцинальной кампании привили 15 541 413 человек, первую дозу получили 15 541 411 украинцев, две – 14 900 578 граждан. Дополнительную дозу ввели 22 628 лицам, бустерную — 532850.

За сутки 72 255 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

Винницкая — 962

Волынская — 1 185

Днепропетровская — 2 418

Донецкая- 1 953

Житомирская — 1 619

Закарпатская — 767

Запорожская — 1 649

Ивано-Франковская — 1 070

Киевская — 1 279

Кировоградская — 511

Луганская — 717

Львовская — 2 951

Николаевская — 1 114

Одесская – 4 096

Полтавская — 1 451

Ровенская — 1 499

Сумская – 1 857

Тернопольская — 1 126

Харьковская — 1 995

Херсонская — 1 577

Хмельницкая — 1 856

Черкасская — 1 370

Черновицкая – 958

Черниговская — 1 145

Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 10 февраля 2022 года в стране в целом выявили 4 421 741 случай болезни, за сутки было 41 694 новых больных.