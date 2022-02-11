По состоянию на 11 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 462 970 случаев коронавируса, за сутки — 41 229 новых больных.
Среди них – 3 369 детей и 1 247 медработников.
За время пандемии в стране 102 403 летальных исхода, в течение суток — 236 смертей.
В целом в Украине выздоровели 3 750 826 человек, за день — 20 850 граждан.
В течение всего периода на территории страны провели 18 920 897 ПЦР-тестований.
С начала вакцинальной кампании привили 15 541 413 человек, первую дозу получили 15 541 411 украинцев, две – 14 900 578 граждан. Дополнительную дозу ввели 22 628 лицам, бустерную — 532850.
За сутки 72 255 человек были вакцинированы против коронавируса.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая — 962
- Волынская — 1 185
- Днепропетровская — 2 418
- Донецкая- 1 953
- Житомирская — 1 619
- Закарпатская — 767
- Запорожская — 1 649
- Ивано-Франковская — 1 070
- Киевская — 1 279
- Кировоградская — 511
- Луганская — 717
- Львовская — 2 951
- Николаевская — 1 114
- Одесская – 4 096
- Полтавская — 1 451
- Ровенская — 1 499
- Сумская – 1 857
- Тернопольская — 1 126
- Харьковская — 1 995
- Херсонская — 1 577
- Хмельницкая — 1 856
- Черкасская — 1 370
- Черновицкая – 958
- Черниговская — 1 145
Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 10 февраля 2022 года в стране в целом выявили 4 421 741 случай болезни, за сутки было 41 694 новых больных.