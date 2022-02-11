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Количество тревожное, но без рекордов: в Украине 41 229 новых случаев Covid-19

11 февраля 2022, 08:13
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 11 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 462 970 случаев коронавируса, за сутки — 41 229 новых больных.

Среди них – 3 369 детей и 1 247 медработников.

За время пандемии в стране 102 403 летальных исхода, в течение суток — 236 смертей.

В целом в Украине выздоровели 3 750 826 человек, за день — 20 850 граждан.

В течение всего периода на территории страны провели 18 920 897 ПЦР-тестований.

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С начала вакцинальной кампании привили 15 541 413 человек, первую дозу получили 15 541 411 украинцев, две – 14 900 578 граждан. Дополнительную дозу ввели 22 628 лицам, бустерную — 532850.

За сутки 72 255 человек были вакцинированы против коронавируса.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая — 962
  • Волынская — 1 185
  • Днепропетровская — 2 418
  • Донецкая- 1 953
  • Житомирская — 1 619
  • Закарпатская — 767
  • Запорожская — 1 649
  • Ивано-Франковская — 1 070
  • Киевская — 1 279
  • Кировоградская — 511
  • Луганская — 717
  • Львовская — 2 951
  • Николаевская — 1 114
  • Одесская – 4 096
  • Полтавская — 1 451
  • Ровенская — 1 499
  • Сумская – 1 857
  • Тернопольская — 1 126
  • Харьковская — 1 995
  • Херсонская — 1 577
  • Хмельницкая — 1 856
  • Черкасская — 1 370
  • Черновицкая – 958
  • Черниговская — 1 145

Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 10 февраля 2022 года в стране в целом выявили 4 421 741 случай болезни, за сутки было 41 694 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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