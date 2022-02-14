В Украине по состоянию на 14 февраля подтверждено 4 542 693 случая коронавируса, а за сутки – 16 993. Среди них – 1 447 детей и 252 медработники.

За прошлые сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2 270 пациентов с Covid-19.

От начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 102 950 летальных случаев. От осложнений в течение последнего дня умерли 142 человека.

В то же время побороть заболевание удалось 3 788 395 украинцам, за сутки – 9 338.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 2 293;

Винницкая область — 401;

Волынская область — 445 ;

Днепропетровская область — 1 171;

Донецкая область — 737 ;

Житомирская область — 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область — 468 ;

Ивано-Франковская область — 436;

Киевская область — 530;

Кировоградская область — 258;

Луганская область — 245;

Львовская область — 736;

Николаевская область — 746;

Одесская область – 1 519;

Полтавская область — 222;

Ровенская область — 395 ;

Сумская область — 500;

Тернопольская область — 361 ;

Харьковская область — 1 107;

Херсонская область — 721;

Хмельницкая область — 564;

Черкасская область — 823 ;

Черновицкая область — 571 ;

Черниговская область — 713.

Вакцинация в Украине

В Украине за прошлые сутки, 13 февраля, от коронавируса у вакцинировались 18 938 человек. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека, из них получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу – 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека.

Коронавирус в Украине

13 февраля в Украине подтвердили 24 518 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 8 288 пациентам, а умерло – 140. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.