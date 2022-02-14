В Украине по состоянию на 14 февраля подтверждено 4 542 693 случая коронавируса, а за сутки – 16 993. Среди них – 1 447 детей и 252 медработники.
За прошлые сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2 270 пациентов с Covid-19.
От начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 102 950 летальных случаев. От осложнений в течение последнего дня умерли 142 человека.
В то же время побороть заболевание удалось 3 788 395 украинцам, за сутки – 9 338.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 2 293;
- Винницкая область — 401;
- Волынская область — 445 ;
- Днепропетровская область — 1 171;
- Донецкая область — 737 ;
- Житомирская область — 739;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область — 468 ;
- Ивано-Франковская область — 436;
- Киевская область — 530;
- Кировоградская область — 258;
- Луганская область — 245;
- Львовская область — 736;
- Николаевская область — 746;
- Одесская область – 1 519;
- Полтавская область — 222;
- Ровенская область — 395 ;
- Сумская область — 500;
- Тернопольская область — 361 ;
- Харьковская область — 1 107;
- Херсонская область — 721;
- Хмельницкая область — 564;
- Черкасская область — 823 ;
- Черновицкая область — 571 ;
- Черниговская область — 713.
Вакцинация в Украине
В Украине за прошлые сутки, 13 февраля, от коронавируса у вакцинировались 18 938 человек. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека, из них получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу – 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека.
Коронавирус в Украине
13 февраля в Украине подтвердили 24 518 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 8 288 пациентам, а умерло – 140. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.