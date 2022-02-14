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Статистика улучшилась: в Украине за сутки зафиксировали 16 993 новых Covid-случая

14 февраля 2022, 08:13
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 14 февраля подтверждено 4 542 693 случая коронавируса, а за сутки – 16 993. Среди них – 1 447 детей и 252 медработники.

За прошлые сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2 270 пациентов с Covid-19.

От начала пандемии Covid-19 в стране подтвердили 102 950 летальных случаев. От осложнений в течение последнего дня умерли 142 человека.

В то же время побороть заболевание удалось 3 788 395 украинцам, за сутки – 9 338.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 2 293;
  • Винницкая область — 401;
  • Волынская область — 445 ;
  • Днепропетровская область — 1 171;
  • Донецкая область — 737 ;
  • Житомирская область — 739;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область — 468 ;
  • Ивано-Франковская область — 436;
  • Киевская область — 530;
  • Кировоградская область — 258;
  • Луганская область — 245;
  • Львовская область — 736;
  • Николаевская область — 746;
  • Одесская область – 1 519;
  • Полтавская область — 222;
  • Ровенская область — 395 ;
  • Сумская область — 500;
  • Тернопольская область — 361 ;
  • Харьковская область — 1 107;
  • Херсонская область — 721;
  • Хмельницкая область — 564;
  • Черкасская область — 823 ;
  • Черновицкая область — 571 ;
  • Черниговская область — 713.

Вакцинация в Украине

В Украине за прошлые сутки, 13 февраля, от коронавируса у вакцинировались 18 938 человек. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4 204 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека, из них получили первую дозу – 15 577 692 человека, получили две дозы – 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу – 23 748 человек, бустерную дозу – 567 242 человека.

Коронавирус в Украине

13 февраля в Украине подтвердили 24 518 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 8 288 пациентам, а умерло – 140. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
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