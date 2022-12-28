Маски для обличчя вже давно довели свою ефективність. З їхньою допомогою можно освіжити шкіру, зробити її ніжною та пружною. До того ж, їх можна з легкістю зробити вдома.

Для цього потрібно взяти звичайні продукти, які є в холодильнику у кожного. Маски для обличчя в домашніх умовах від зморшок – читайте в матеріалі.

Маска з банана для обличчя від зморшок

Косметолог Галина Похмурська рекомендує робити маску із банана в домашніх умовах і наносити її на шкіру обличчя раз в тиждень.

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Рецепт бананової маски:

Передусім візьміть 1 ч.л. сиру і покладіть у глибоку миску. Додайте 1-2 ч.л. молока. А після цього – кілька крапель лимона. Додайте банан та добряче перемішайте. Нанесіть на чисту шкіру на 10 хвилин. Змийте теплою водою і насолоджуйтесь ефектом.

Маска для обличчя з алое від зморшок: рецепт

для приготування цієї маски змішайте яєчний жовток, 1 чайну ложку сметани і 1 чайну ложку соку алое;

після цього нанесіть суміш за допомогою широкого пензля у кілька шарів на обличчя;

дайте підсохнути кожному шару;

потримайте 20 хвилин і змийте спочатку теплою водою, а потім прохолодною.

Маска для обличчя з огірка від зморшок

щоби приготувати таку маску, візьміть огірок середнього розміру і потріть на терці (дрібній);

злегка відіжміть сік і накладіть огіркову кашу на шкіру;

тримати її потрібно на обличчі до 20 хвилин.

після цього маску потрібно зняти ватним диском, обличчя обполоснути прохолодною водою;

завершальний етап – нанесіть на шкіру жирний крем.

Маска для обличчя від зморшок з крохмалю

Вам знадобиться:

30 г картопляного крохмалю;

пів літра води;

75 мл морквяного соку;

25 мл сметани;

Крохмаль розведіть у невеликій кількості теплої води (100 мл) і поставте на вогонь. Помішуючи, доведіть масу до загустіння (майже до кипіння) і зніміть.

Змішуємо отриманий кисіль з підготовленим морквяним соком та сметаною.

Наносити отриманий склад слід послідовно – шар за шаром, чекаючи висихання кожного попереднього. Потримайте на шкірі цю маску 20 хв і змийте теплою водою.