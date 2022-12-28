Маски для обличчя вже давно довели свою ефективність. З їхньою допомогою можно освіжити шкіру, зробити її ніжною та пружною. До того ж, їх можна з легкістю зробити вдома.
Для цього потрібно взяти звичайні продукти, які є в холодильнику у кожного. Маски для обличчя в домашніх умовах від зморшок – читайте в матеріалі.
Маска з банана для обличчя від зморшок
Косметолог Галина Похмурська рекомендує робити маску із банана в домашніх умовах і наносити її на шкіру обличчя раз в тиждень.
Рецепт бананової маски:
- Передусім візьміть 1 ч.л. сиру і покладіть у глибоку миску.
- Додайте 1-2 ч.л. молока. А після цього – кілька крапель лимона.
- Додайте банан та добряче перемішайте.
- Нанесіть на чисту шкіру на 10 хвилин. Змийте теплою водою і насолоджуйтесь ефектом.
Маска для обличчя з алое від зморшок: рецепт
- для приготування цієї маски змішайте яєчний жовток, 1 чайну ложку сметани і 1 чайну ложку соку алое;
- після цього нанесіть суміш за допомогою широкого пензля у кілька шарів на обличчя;
- дайте підсохнути кожному шару;
- потримайте 20 хвилин і змийте спочатку теплою водою, а потім прохолодною.
Маска для обличчя з огірка від зморшок
- щоби приготувати таку маску, візьміть огірок середнього розміру і потріть на терці (дрібній);
- злегка відіжміть сік і накладіть огіркову кашу на шкіру;
- тримати її потрібно на обличчі до 20 хвилин.
- після цього маску потрібно зняти ватним диском, обличчя обполоснути прохолодною водою;
- завершальний етап – нанесіть на шкіру жирний крем.
Маска для обличчя від зморшок з крохмалю
Вам знадобиться:
- 30 г картопляного крохмалю;
- пів літра води;
- 75 мл морквяного соку;
- 25 мл сметани;
Крохмаль розведіть у невеликій кількості теплої води (100 мл) і поставте на вогонь. Помішуючи, доведіть масу до загустіння (майже до кипіння) і зніміть.
Змішуємо отриманий кисіль з підготовленим морквяним соком та сметаною.
Наносити отриманий склад слід послідовно – шар за шаром, чекаючи висихання кожного попереднього. Потримайте на шкірі цю маску 20 хв і змийте теплою водою.