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Краса

Маски від зморшок у домашніх умовах: рецепти косметолога

28 Грудня 2022, 13:28
Анна Голішевська Редакторка сайту
Маска для обличчя
Джерело: Instagram

Маски для обличчя вже давно довели свою ефективність. З їхньою допомогою можно освіжити шкіру, зробити її ніжною та пружною. До того ж, їх можна з легкістю зробити вдома.

Для цього потрібно взяти звичайні продукти, які є в холодильнику у кожного. Маски для обличчя в домашніх умовах від зморшок –  читайте в матеріалі.

Маска з банана для обличчя від зморшок

Косметолог Галина Похмурська рекомендує робити маску із банана в домашніх умовах і наносити її на шкіру обличчя раз в тиждень.

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Рецепт бананової маски:

  1. Передусім візьміть 1 ч.л. сиру і покладіть у глибоку миску.
  2. Додайте 1-2 ч.л. молока. А після цього –  кілька крапель лимона.
  3. Додайте банан та добряче перемішайте.
  4. Нанесіть на чисту шкіру на 10 хвилин. Змийте теплою водою і насолоджуйтесь ефектом.

Маска для обличчя з алое від зморшок: рецепт

  • для приготування цієї маски змішайте яєчний жовток, 1 чайну ложку сметани і 1 чайну ложку соку алое;
  •  після цього нанесіть суміш за допомогою широкого пензля у кілька шарів на обличчя;
  • дайте підсохнути кожному шару;
  • потримайте 20 хвилин і змийте спочатку теплою водою, а потім прохолодною.

Маска для обличчя з огірка від зморшок

  • щоби приготувати таку маску, візьміть огірок середнього розміру і потріть на терці (дрібній);
  • злегка відіжміть сік і накладіть огіркову кашу на шкіру;
  • тримати її потрібно на обличчі до 20 хвилин.
  • після цього маску потрібно зняти ватним диском, обличчя обполоснути прохолодною водою;
  • завершальний етап –  нанесіть на шкіру жирний крем.

Маска для обличчя від зморшок з крохмалю

Вам знадобиться:

  • 30 г картопляного крохмалю;
  • пів літра води;
  • 75 мл морквяного соку;
  • 25 мл сметани;

Крохмаль розведіть у невеликій кількості теплої води (100 мл) і поставте на вогонь. Помішуючи, доведіть масу до загустіння (майже до кипіння) і зніміть.

Змішуємо отриманий кисіль з підготовленим морквяним соком та сметаною.

Наносити отриманий склад слід послідовно – шар за шаром, чекаючи висихання кожного попереднього. Потримайте на шкірі цю маску 20 хв і змийте теплою водою.

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