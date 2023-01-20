Шкіра навколо очей доволі тонка, легко деформується і рано вкривається зморшками. Саме тому для цієї зони потрібен особливий догляд. Косметологи у таких ситуаціях рекомендують спеціальні креми.

Більшість із них – у рідкій формі, аби засіб краще вбирався. Який крем навколо очей обрати після 30 і на що звернути особливу увагу – читайте в матеріалі.

Косметолог Олена Бардишева стверджує, що після 30 років жінки та чоловіки повинні приділяти особливу увагу зоні навколо очей.

Зараз дивляться В інтернеті зараз можна багато різних рецептів та масок, які можна зробити у домашніх умовах з яйця, меду та інших домашніх продуктів. Однак після 30 ці методи – не дієві, бо у складі кремів повинні бути ефективні елементи. Одними кремами, патчами та масажами, за словами експерта, не обійтися. Необхідно дотримуватися здорового харчування та спати по 7-8 годин в день. Також ліпше не практикувати популярні методи боротьби із мішками під очима, зокрема протирання очей льодом. Це негативно впливає на зону, яка вважається найчутливішою на шкірі обличчя. Вмиватися теж потрібно правильно. Не варто сильно терти шкіру, використовувати занадто гарячу або холодну воду. Якщо ви хочете зробити щось корисне для шкіри навколо очей, можете скористатися таким методом: заваріть чай із ромашки;

почекайте, поки він охолоне;

після цього змочіть два ватних диски у суміші і покладіть під очі;

саморобні патчі необхідно тримати під очима 10-15 хв (змивати чай не потрібно). У складі кремів 30+для зони навколо очей повинні бути такі компоненти: Гіалуронова кислота – необхідна для зволоження шкірного покриву, запобігає виникненню зморшок.

Вітаміни А, Е, С, К – зміцнюють стінки кровоносних судин, живлять шкіру і прибирають темні кола.

Коензим Q10 – гарно активізує обмінні процеси.

Аргирелин – альтернатива ін’єкцій ботоксом – позитивно впливає на мімічні м’язи під очима.

Поліненасичені жирні кислоти – Омега-3 і Омега-6 – живлять ніжну шкіру повік. Якісні креми навколо очей після 30 Barwa Pause 30+ Day Cream SPF15;

Sensibio від Bioderma;

Baume Contour Des Yeux від Clarins;

Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Recovery від Estée Lauder;

Revitalising Eye Cream від CeraVe;

Advanced Night Eye від Medik8;

Eau Thermale Water Eye Contour Cream від Uriage;

Hydraphase HA Eyes від La Roche-Posay;

All About Eyes від Clinique. Як наносити крем для шкіри навколо очей: поради косметолога не наносьте крем максимально близько до слизової;

не тріть сильно очі та зону біля очей;

засіб наносьте легкими рухами безіменними пальцями на орбітальну кісточку, не надто близько до слизової ока;

не наносьте крем на верхню повіку, якщо цього не вказано в інструкції. Читайте також: Зволожуючі креми та маски: як доглядати за руками взимку

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.