Кожа вокруг глаз довольно тонкая, легко деформируется и рано покрывается морщинами. Именно поэтому для этой зоны требуется особый уход.

Косметологи в таких ситуациях рекомендуют специальные кремы. Они идут в жидкой форме, чтобы средство лучше впиталось. Какой выбрать крем вокруг глаз после 30 и на что обратить особое внимание – читайте в материале.

Косметолог Елена Бардышева утверждает, что после 30 лет женщины и мужчины должны уделять особое внимание зоне вокруг глаз.

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В интернете сейчас много разных рецептов и масок, которые можно сделать в домашних условиях из яйца, меда и других домашних продуктов. Однако после 30 эти методы – не действенны, потому что в составе кремов должны быть эффективные элементы.

Одними кремами, патчами и массажами, по словам эксперта, не обойтись. Необходимо соблюдать здоровое питание и спать по 7-8 часов в день.

Также лучше не практиковать популярные методы борьбы с мешками под глазами, в частности протирание глаз льдом. Это отрицательно сказывается на зоне, которая считается самой чувствительной на коже лица.

Умываться тоже нужно правильно. Не следует сильно тереть кожу, использовать слишком горячую или холодную воду.

Если вы хотите сделать что-нибудь полезное для кожи вокруг глаз, можете воспользоваться следующим методом:

заварите чай из ромашки;

подождите, пока он остынет;

после этого смочите два ватных диска в смеси и положите под глаза;

самодельные патчи нужно держать под глазами 10-15 мин. (смывать чай нет надобности).

В составе кремов 30+ для этой зоны должны быть следующие компоненты:

Гиалуроновая кислота – необходима для увлажнения кожного покрова, предотвращает возникновение морщин.

Витамины А, Е, С, К – укрепляют стенки кровеносных сосудов, питают кожу и убирают темные круги.

Коэнзим Q10 – хорошо активизирует обменные процессы.

Аргирелин – альтернатива инъекциям ботоксом – положительно влияет на мимические мышцы под глазами.

Полиненасыщенные жирные кислоты – Омега-3 и Омега-6 – питают нежную кожу век.

Качественные кремы вокруг глаз после 30

Barwa Pause 30+ Day Cream SPF15;

Sensibio от Bioderma;

Baume Contour Des Yeux от Clarins;

Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Recovery от Estée Lauder;

Revitalising Eye Cream от CeraVe;

Advanced Night Eye от Medik8;

Eau Thermale Water Eye Contour Cream от Uriage;

Hydraphase HA Eyes от La Roche-Posay;

All About Eyes от Clinique.

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