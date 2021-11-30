Руки — одна из самых уязвимых частей тела, которая постоянно подвергается негативному воздействию как физических факторов (солнце, мороз, сильный ветер), так и химических. Повседневные дела с применением бытовой химии нередко выполняются без использования защитных перчаток и правильного качественного восстановления.

Косметолог Анна Машковская рассказала, как ухаживать за руками в зимний период. По ее словам, необходимо придерживаться некоторых правил ухода, которым сможет следовать каждый:

избегать переохлаждения рук;

в помещениях с отоплением дополнительно наносить специальное средство;

использовать мягкое мыло, которое не будет сушить нежную кожу и не будет способствовать разрушению защиты, а именно нашей гидро-липидной мантии, да еще и в сочетании с горячей водой (которой мы так стараемся согреться после холода).

В последнее время люди чаще начали использовать антисептики. Это означает, что кроме нужного антибактериального действия возникает дополнительное разрушение гидро-липидной мантии.

Машковская утверждает, что уже на этапе очистки надо исключить возникновение сухости, стянутости и преждевременное старение рук. Для этого можно использовать специальные дерматологические или космецевтические средства: мыло, пенка, молочко, бальзам, мягкое действие которых обеспечит деликатный уход.

— Также рекомендую обращать внимание на специальные санитайзеры, а точнее их состав, где кроме дезинфицирующих элементов присутствуют полезные для кожи церамиды, ценные масла, пантенол, розовая вода, алоэ, — подчеркнула она.

Косметолог также добавила, что уход за собой — обязательный ритуал, которому нужно уделить время и внимание. Так, можно выделить 15 минут два раза в неделю и сделать парафинотерапию рук, нанести маску, применить мягкие обновляющие маски для дальнейшего глубокого проникновения основного ухода. И не забывать беречь руки специальными перчатками во время генеральной уборки или мытья посуды.

Крем — не менее важная база во время ежедневного ухода за руками.

— Если летом нам достаточно легкой увлажняющей текстуры, то зимой рекомендовано перейти на более питательные средства, способные удержать все полезное в коже. И обращаю внимание на фактор SPF-защиты, он обязателен для каждого времени года, но различается показателем (для зимы подойдет диапазон защиты от 8 до 15/20), а в составе крема для рук этот фильтр сможет предупредить возрастные пятна — мелазмы, — говорит специалистка.

Во время подбора средств по уходу за руками также важно учитывать индивидуальную непереносимость компонентов, запахи (профессиональная космецевтика не должна выделяться резкими, головокружительными ароматами), силиконы, животный жир, минеральное масло низкого качества — то, чего в составе быть не должно.