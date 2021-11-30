Руки – одна із найвразливіших частин тіла, яка постійно піддається негативному впливу як фізичних факторів (сонце, мороз, сильний вітер), так і хімічних. Повсякденні справи із застосуванням побутової хімії нерідко виконуються без використання захисних рукавичок та правильного якісного відновлення.

Косметолог Анна Машковська розповіла, як доглядати за руками у зимовий період. За її словами, необхідно дотримуватися деяких правил догляду, які зможе виконувати кожен:

уникати переохолодження рук;

у приміщеннях з опаленням додатково наносити спеціальний засіб;

використовувати м’яке мило, яке не сушитиме ніжну шкіру і не сприятиме руйнуванню захисту, а саме нашої гідро-ліпідної мантії, та ще й у поєднанні з гарячою водою (якою ми так намагаємось зігрітися після холоду).

Останнім часом люди частіше почали використовувати антисептики. Це означає, що окрім потрібної антибактеріальної дії виникає додаткове руйнування гідро-ліпідної мантії.

Машковська стверджує, що вже на етапі очищення треба унеможливити виникнення сухості, стягнутості та передчасного старіння рук. Для цього можна використовувати спеціальні дерматологічні або космецевтичні засоби: мило, пінка, молочко, бальзам, м’яка дія яких забезпечить делікатний догляд.

– Також рекомендую звертати увагу на спеціальні санітайзери, а точніше їх склад, де окрім дезінфікуючих елементів присутні корисні для шкіри цераміди, цінні олії, пантенол, трояндова вода, алое, – наголосила вона.

Косметолог також додала, що догляд за собою – обов’язковий ритуал, якому потрібно приділити час та увагу. Так, можна виділити 15 хвилин два рази на тиждень і зробити парафінотерапію рук, нанести маску, застосувати м’які оновлюючі маски для подальшого глибокого проникнення основного догляду. І не забувати берегти руки спеціальними рукавичками під час генерального прибирання чи миття посуду.

Крем – не менш важлива база під час щоденного догляду за руками.

– Якщо влітку нам достатньо легкої зволожуючої текстури, то взимку рекомендовано перейти на більш поживні засоби, здатні утримати все корисне в шкірі. І звертаю увагу на фактор SPF-захисту, він обов’язковий для кожної пори року, але різниться показником (для зими підійде діапазон захисту від 8 до 15/20), а у складі крему для рук цей фільтр зможе попередити вікові плями – мелазми, – каже спеціалістка.

Під час підбору засобів для догляду за руками також важливо враховувати індивідуальну непереносимість компонентів, запахи (професійна космецевтика не повинна виділятися різкими, запаморочливими ароматами), силікони, тваринний жир, мінеральне масло низької якості – те, чого у складі не повинно бути.