Найбільше шкіра обличчя страждає під час опалювального сезону, який вже розпочався в Україні. Тому варто подбати про її стан, щоби зберегти здоровою, уникнути сухості, лущення, подразнення та інших неприємних наслідків.

Дерматолог-косметолог Ольга Обіщенко дала топ-6 рекомендацій, як доглядати за шкірою в опалювальний сезон. ️

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1. Зволожуйте повітря

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Оптимальна вологість у приміщенні має бути 40-60%. Домогтися цього можна за допомогою зволожувача повітря або кліматичного комплексу. За словами лікаря, виражена сухість, крім негативного впливу на шкіру, підвищує чутливість слизових до вірусів і хвороботворних бактерій.

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2. Регулярно провітрюйте кімнату і підтримуйте температуру ~21°C

Косметолог радить не приймати гарячий душ кожного дня. Адже висока температура води змиває захисний бар’єр шкіри. Це може викликати сухість та свербіння шкіри. ⠀

3. Пийте воду

– Пити воду взимку не менш важливо, ніж влітку. Навіть якщо через холод її менше хочеться, денну норму води необхідно випивати, – наголосила косметолог.

4. Вмивайтеся засобом з фізіологічним pH 5,5

Обіщенко радить ретельно обирати засоби догляду за обличчям. У деяких з них у складі можуть бути кислоти, які можуть посилити сухість шкіри. Також не варто використовувати косметичні засоби, у складі яких є спирт.

5. Обов’язково наносьте живильний крем перед виходом на вулицю

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У складі крему повинні бути масла і малоздатні речовини, кераміди. Вони створюють своєрідний щит, який зменшує випаровування води зі шкіри.

Найсильніший живильний крем називається cold-cream. Використовуйте його за умови алергії на холод і вираженої сухості.

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6. Захист від сонця

– Не забувайте про захист від сонця! Наносимо спеціальний захисний засіб перед виходом на вулицю – якщо УФ-індекс два і більше, – додала Обіщенко.

Джерело: Ольга Обіщенко