После 30 лет каждая женщина замечает определенные возрастные изменения. Появляются первые морщины, замедляется образование коллагеновых и эластиновых волокон, нарушаются функции защитной гидролипидной оболочки.
Уход за лицом после 30 лет несколько меняется, а новые процедуры и средства – становятся обязательной частью жизни и важным моментом для молодости.
Чтобы отлично выглядеть, нужно правильно ухаживать за лицом, наносить специальные маски и посещать косметические салоны.
Факты ICTV пообщались с врачом-дерматологом, косметологом, экспертом и членом УАВДВК Дарьей Тищенко и выяснили, какие маски для лица стоит использовать женщинам после 30 лет.
Маски для лица после 30: Какие компоненты следует выбирать
По словам врача-косметолога, после 30 лет необходимо внимательно читать состав косметических средств и масок. Ведь от компонентов, которые находятся в масках, зависит эффект от процедуры.
Дарья Тищенко отмечает, если у женщины сухая, атоничная и уставшая кожа, то стоит выбирать маски, в составе которых есть:
- экстракт листьев алоэ;
- экстракт солодки, пептиды;
- стволовые клетки растительного происхождения;
- экстракт эхинацеи;
- сквалан;
- L-аскорбиновая кислота;
- гиалуроновая кислота;
- инкапсулированный ретинол.
Если же у вас жирная, комбинированная кожа, обращаем внимание на маски, в составе которых есть:
- смесь гликолевой, молочной и салициловой кислот;
- экстракт толокнянки, папаи, арники монтановой;
- каолин и ретинол.
— Если же это первые возрастные изменения, нормальная кожа, с мелкими морщинами, то в составе таких масок должны быть: гиалуроновая кислота, ягоды жожоба, кислородный комплекс, пробиотики, инкапсулированный ретинол, пептиды, микросферы морского коллагена, L-аскорбиновая кислота, — советует косметолог.
Как выбрать идеальную маску для лица после 30
— Моя рекомендация: если хотите получить действительно показательный результат от масок для лица, нужно обратиться к врачу-косметологу, но не заниматься самолечением, — отмечает Тищенко.
По ее словам, врач-косметолог, так же как гинеколог, стоматолог, хирург или офтальмолог, должен осмотреть вас и назначить план лечения.
— Только врач сможет подобрать и предложить варианты масок, обращая внимание на состояние вашей кожи, потребности и пожелания пациента! — говорит Тищенко.
А еще очень важен состав и концентрация активных компонентов, которые сможет назначить только врач-косметолог.
Какие косметологические процедуры стоит делать после 30 лет
По словам косметолога, после 30 лет с кожей начинают происходить определенные возрастные изменения.
— Мы замечаем снижение выработки гиалуроновой кислоты, замедление образования коллагеновых и эластиновых волокон и другое. Но этот процесс естественный и вполне нормальный, — успокаивает Тищенко.
По словам Тищенко, чтобы поддерживать здоровое состояние кожи, кроме правильного регулярного домашнего ухода, стоит не забывать и о профессиональных процедурах:
- пилинг;
- уходы;
- био- или мезотерапия;
- ботулинотерапия;
- контурная пластика.
— А еще очень важно контролировать гормональное состояние, поскольку это очень влияет на результат от процедур! — советует врач.
Молодость и свежесть в 30 лет: советы от косметолога
Врач-косметолог Дарья Тищенко приводит базовые, но очень важные советы, которые помогут выглядеть великолепно в любом возрасте:
- Ложиться спать до 23:00 (то есть в 23:00 должен быть отбой).
- Пить достаточно чистой воды, а после 18:00 ограничить употребление любой жидкости.
- Следить за гормональным состоянием! По словам Тищенко, это очень и очень важно.
- Придерживаться здорового образа жизни.
- Ограничить употребление жирной, копченой, сладкой, мучной и консервированной пищи.
- Регулярно посещать косметолога раз в месяц. Это, конечно, по желанию, но будет очень полезно.
- Раз в год проходить обследование у гинеколога и эндокринолога.
- Вести активный образ жизни: умеренные физические нагрузки, йога, пилатес, бассейн, прогулки на свежем воздухе и тому подобное.