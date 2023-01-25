После 30 лет каждая женщина замечает определенные возрастные изменения. Появляются первые морщины, замедляется образование коллагеновых и эластиновых волокон, нарушаются функции защитной гидролипидной оболочки.

Уход за лицом после 30 лет несколько меняется, а новые процедуры и средства – становятся обязательной частью жизни и важным моментом для молодости.

Чтобы отлично выглядеть, нужно правильно ухаживать за лицом, наносить специальные маски и посещать косметические салоны.

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Факты ICTV пообщались с врачом-дерматологом, косметологом, экспертом и членом УАВДВК Дарьей Тищенко и выяснили, какие маски для лица стоит использовать женщинам после 30 лет.

Маски для лица после 30: Какие компоненты следует выбирать

По словам врача-косметолога, после 30 лет необходимо внимательно читать состав косметических средств и масок. Ведь от компонентов, которые находятся в масках, зависит эффект от процедуры.

Дарья Тищенко отмечает, если у женщины сухая, атоничная и уставшая кожа, то стоит выбирать маски, в составе которых есть:

экстракт листьев алоэ;

экстракт солодки, пептиды;

стволовые клетки растительного происхождения;

экстракт эхинацеи;

сквалан;

L-аскорбиновая кислота;

гиалуроновая кислота;

инкапсулированный ретинол.

Если же у вас жирная, комбинированная кожа, обращаем внимание на маски, в составе которых есть:

смесь гликолевой, молочной и салициловой кислот;

экстракт толокнянки, папаи, арники монтановой;

каолин и ретинол.

— Если же это первые возрастные изменения, нормальная кожа, с мелкими морщинами, то в составе таких масок должны быть: гиалуроновая кислота, ягоды жожоба, кислородный комплекс, пробиотики, инкапсулированный ретинол, пептиды, микросферы морского коллагена, L-аскорбиновая кислота, — советует косметолог.

Как выбрать идеальную маску для лица после 30

— Моя рекомендация: если хотите получить действительно показательный результат от масок для лица, нужно обратиться к врачу-косметологу, но не заниматься самолечением, — отмечает Тищенко.

По ее словам, врач-косметолог, так же как гинеколог, стоматолог, хирург или офтальмолог, должен осмотреть вас и назначить план лечения.

— Только врач сможет подобрать и предложить варианты масок, обращая внимание на состояние вашей кожи, потребности и пожелания пациента! — говорит Тищенко.

А еще очень важен состав и концентрация активных компонентов, которые сможет назначить только врач-косметолог.

Какие косметологические процедуры стоит делать после 30 лет

По словам косметолога, после 30 лет с кожей начинают происходить определенные возрастные изменения.

— Мы замечаем снижение выработки гиалуроновой кислоты, замедление образования коллагеновых и эластиновых волокон и другое. Но этот процесс естественный и вполне нормальный, — успокаивает Тищенко.

По словам Тищенко, чтобы поддерживать здоровое состояние кожи, кроме правильного регулярного домашнего ухода, стоит не забывать и о профессиональных процедурах:

пилинг;

уходы;

био- или мезотерапия;

ботулинотерапия;

контурная пластика.

— А еще очень важно контролировать гормональное состояние, поскольку это очень влияет на результат от процедур! — советует врач.

Молодость и свежесть в 30 лет: советы от косметолога

Врач-косметолог Дарья Тищенко приводит базовые, но очень важные советы, которые помогут выглядеть великолепно в любом возрасте: