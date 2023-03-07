Як працює сонцезахисний крем – пояснює косметолог

Сонцезахисний крем – це ефективний засіб, який допомагає захистити шкіру від ультрафіолетових променів. Таким кремом ми переважно користуємось влітку, коли сонце палке та постійно контактує зі шкірою.

Факти ICTV дізнавалися, як працює сонцезахисний крем та як він захищає шкіру.

Що таке сонцезахисний крем та як він працює?

Косметолог Марʼяна Тичинська зазначає, що сонцезахисні креми містять SPF (sun protection factor) – це фактор захисту від сонця. Саме фактор SPF найчастіше ми бачимо на пакуванні різноманітних кремів, доглядових засобів та навіть тональних кремів.

Зараз дивляться

– SPF – спеціальні речовини, які поглинають ультрафіолетові промені, тим самим захищають шкіру від опіків, передчасного старіння та втрати вологи, – каже косметолог.

Косметолог додає, що поруч з позначкою SPF є цифри. Ці цифри означають скільки сонячного випромінювання здатний заблокувати сонцезахисний крем та який час на сонці може перебувати людина без шкоди для шкірного покриву.

– Найкраще з цим справляється ступінь SPF 30 та 50. Ці показники захищають шкіру на 98%, – додає Тичинська.

Насправді сонцезахисний крем — це захисний косметичний засіб, який дозволяє захистити шкіру від шкідливого випромінювання типу UVA та UVB.

Тичинська зазначає, що на кожному сонцезахисному кремі вказується від яких типів ультрафіолетових променів він захищає. На усіх захисних кремах можна побачити літери UVA або UVB.

– Літери UV – це ультравайлет, а літери А та B – тип променів, – зазначає косметолог.

UVA – це довгі промені. З них складається 90% усього випромінювання. Таке опромінення не проявляється як опік, але проникають вглиб епідермісу, досягають глибоких шарів шкіри та негативно впливають на її стан. За словами косметолога, промені типу UVA є цілий рік.

– це довгі промені. З них складається 90% усього випромінювання. Таке опромінення не проявляється як опік, але проникають вглиб епідермісу, досягають глибоких шарів шкіри та негативно впливають на її стан. За словами косметолога, промені типу UVA є цілий рік. UVB – промені середньої довжини та складають 10%. Вони проникають у верхні шари шкіри та є причиною сонячних опіків. Тичинська додає, що наслідки таких опіків можуть призвести до серйозних захворювань шкіри. Найбільш сприятливий період для таких променів – з березня по жовтень.

– Хороші, якісні креми захищають одразу від двох типів променів. Тобто на сонцезахисному кремі будуть позначки UVA та UVB, – додає косметолог.

Які ж елементи в сонцезахисних кремах захищають шкіру від сонця? За словами косметолога, усі сонцезахисні креми містять фільтри – фізичні та хімічні.

– Фізичні (природні) фільтри не пропускають випромінювання, а діють за принципом дзеркала. Тобто відштовхують сонячні промені від шкіри, – розповідає Тичинська.

Фізичні фільтри сонцезахисних засобів позначають на пакуванні кремів як оксид цинку або діоксид титану, саме вони і відбивають УФ-промені від вашої шкіри.

Інші фільтри – хімічні (штучні). Вони поглинають сонячну радіацію та позначаються як sun screen.

– Хімічні фільтри поглинають УФ-промені до того, як вони досягнуть епідермісу (верхнього шару шкіри), – додає косметолог.

Тобто, можна зробити висновок, що сонцезахисні креми, які мають у своєму складі фільтри, захищають шкіру від впливу сонця та відштовхують сонячні промені.

– Вибирати сонцезахисні засоби необхідно, виходячи з особливостей шкірних покривів, за фактором SPF. Сонцезахисний крем допомагає уникнути опіків, раннього старіння шкіри, а також розвитку онкологічних захворювань, – радить Тичинська.

Аби вибрати ідеальний сонцезахисний крем, косметолог радить звертати увагу на склад продукту, позначки UVA та UVB, ступіть захисту SPF. Також варто проконсультуватися з лікарем, який порадить ідеальний для вас захист!