Как работает солнцезащитный крем — объясняет косметолог

Солнцезащитный крем — это эффективное средство, которое помогает защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Таким кремом мы преимущественно пользуемся летом, когда солнце жаркое и постоянно контактирует с кожей.

Факты ICTV узнали, как работает солнцезащитный крем и как он защищает кожу.

Что такое солнцезащитный крем и как он работает?

Косметолог Марьяна Тычинская отмечает, что солнцезащитные крема содержат SPF (Sun protection factor) — это фактор защиты от солнца. Именно фактор SPF чаще всего мы видим на упаковке разнообразных кремов, уходовых средств и даже тональных кремов.

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— SPF — специальные вещества, которые поглощают ультрафиолетовые лучи, тем самым защищают кожу от ожогов, преждевременного старения и потери влаги, — говорит косметолог.

Косметолог добавляет, что рядом с отметкой SPF есть цифры. Эти цифры означают сколько солнечного излучения способен заблокировать солнцезащитный крем и какое время на солнце может находиться человек без вреда для кожного покрова.

— Лучше всего с этим справляется степень SPF 30 и 50. Эти показатели защищают кожу на 98%, — добавляет Тычинская.

На самом деле солнцезащитный крем — это защитное косметическое средство, которое позволяет защитить кожу от вредного излучения типа UVA и UVB.

Тычинская отмечает, что на каждом солнцезащитном креме указывается от каких типов ультрафиолетовых лучей он защищает. На всех защитных кремах можно увидеть надпись UVA или UVB.

— Буквы UV — это ультрафиолет, а буквы А и B — тип лучей, — отмечает косметолог.

UVA — это длинные лучи. Из них состоит 90% всего облучения. Такое облучение не проявляется как ожог, но проникают вглубь эпидермиса, достигают глубоких слоев кожи и негативно влияют на ее состояние. По словам косметолога, лучи типа UVA есть круглый год.

— это длинные лучи. Из них состоит 90% всего облучения. Такое облучение не проявляется как ожог, но проникают вглубь эпидермиса, достигают глубоких слоев кожи и негативно влияют на ее состояние. По словам косметолога, лучи типа UVA есть круглый год. UVB — лучи средней длины и составляют 10%. Они проникают в верхние слои кожи и являются причиной солнечных ожогов. Тычинская добавляет, что последствия таких ожогов могут привести к серьезным заболеваниям кожи. Наиболее благоприятный период для таких лучей — с марта по октябрь.

— Хорошие, качественные кремы защищают сразу от двух типов лучей. То есть на солнцезащитном креме будут буквы UVA и UVB, — добавляет косметолог.

Какие же элементы в солнцезащитных кремах защищают кожу от солнца? По словам косметолога, все солнцезащитные кремы содержат фильтры — физические и химические.

— Физические (естественные) фильтры не пропускают излучение, а действуют по принципу зеркала. То есть отталкивают солнечные лучи от кожи, — рассказывает Тычинская.

Физические фильтры солнцезащитных средств обозначают на упаковке кремов как оксид цинка или диоксид титана, именно они и отражают УФ-лучи от вашей кожи.

Другие фильтры — химические (искусственные). Они поглощают солнечную радиацию и обозначаются как Sun screen.

— Химические фильтры поглощают УФ-лучи до того, как они достигнут эпидермиса (верхнего слоя кожи), — добавляет косметолог.

То есть, можно сделать вывод, что солнцезащитные кремы, которые имеют в своем составе фильтры, защищают кожу от воздействия солнца и отталкивают солнечные лучи.

— Выбирать солнцезащитные средства необходимо, исходя из особенностей кожных покровов, по фактору SPF. Солнцезащитный крем помогает избежать ожогов, раннего старения кожи, а также развития онкологических заболеваний, — советует Тычинская.

Чтобы выбрать идеальный солнцезащитный крем, косметолог советует обращать внимание на состав продукта, отметки UVA и UVB, ступите защиты SPF. Также стоит проконсультироваться с врачом, который посоветует идеальную для вас защиту!