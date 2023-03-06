Тональный крем – отличное средство для маскировки недостатков кожи и выравнивания цвета. Однако неудачно выбранная основа может испортить не только макияж, но и раздражить кожу. Как выбрать правильно тональный крем – читайте в материале.

Как выбрать тональный крем: 5 шагов

Визажист Мирослава Ропьяник выделяет 5 способов для того, чтобы подобрать идеальную основу:

Самое главное – сначала определить, что это должно быть: ВВ крем или тональный. Если последнее – нужно определиться, какая текстура вам нужна: например, легкая помогает выровнять тон кожи, а плотная – удачно замаскировать недостатки.

После этого следует выбрать средство под свой тип кожи. Бьюти сфера не стоит на месте, и уже давно разработали тональные и по типу кожи, и по плотности, и водостойкости.

Для того чтобы определить тон, нужно тестировать его только на лице, а не на руках. Потому что оттенок кожи руки и лица отличается. Тональный нужно наносить на подбородок.

Чтобы увидеть реальный оттенок тона, не растушевывайте его, а наносите плотным слоем. Только так вы увидите реальный оттенок.

Не выбирайте средство из одного оттенка. Минимум тестируйте три. После этого ждите, когда тестеры засохнут на коже, и только после этого делайте вывод. Потому что тональный, ВВ и СС почти не меняют свою окраску. Однако иногда через 5-10 мин цвет может стать совсем другим. Оттенок может стать более розовым, желтым, или даже потемнеть на 1-2 тона.

Как выбрать тональный крем: важные детали

По словам эксперта, иногда трудно выбрать один тональный тон. И их лучше смешивать между собой. Также важно обращать внимание на жирность средства.

Сейчас смотрят

Например, матующий тональный без блеска станет плохим помощником для сухой кожи, ведь она со временем начнет шелушиться.

А вот при жирном типе следует выбирать менее увлажняющий крем, чтобы лицо не сияло не естественным цветом. Если вы – за легкость в макияже, и не любите ощущать на коже пленку (чувствуется, как маска), выбирайте тональный крем типа ВВ.

Читайте: Как отстирать тональный крем