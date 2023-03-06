Тональний крем – чудовий засіб для маскування недоліків шкіри та вирівнення кольору. Однак невдало вибрана основа може зіпсувати не тільки макіяж, а й подразнити шкіру. Як вибрати правильно тональний крем – читайте в матеріалі.

Як вибрати тональний крем: 5 кроків

Візажист Мирослава Роп’яник виділяє 5 способів для того, аби підібрати ідеальну основу:

Найголовніше – спершу визначити, що це має бути: ВВ крем чи тональний. Якщо останнє – то потрібно визначитися, яка текстура вам потрібна: наприклад, легка допомагає вирівняти тон шкіри, а щільна – вдало замаскувати недоліки. Після цього слід обрати засіб під свій тип шкіри. Б’юті сфера не стоїть на місці, і вже давно розробили тональні й по типу шкіри, і по щільності, і водостійкості, тощо. Для того, щоб визначити тон, потрібно тестувати його тільки на обличчі, а не на руках. Тому що відтінок шкіри руки та обличчя відрізняється. Тональний потрібно наносити на підборіддя, щоб побачити чи він стушовується з шиєю. Щоб побачити реальний відтінок тону, не розтушовуйте його, а наносьте щільним шаром. Тільки так ви побачите реальний відтінок. Не обирайте засіб з одного відтінку. Мінімум тестуйте три. Після цього чекайте, коли тестери засохнуть на шкірі, і тільки після цього робіть висновок. Тому що тональний, ВВ та СС майже не міняють своє забарвлення. Однак іноді, через 5-10 хв колір може стати зовсім іншим. Відтінок може стати більш рожевим, жовтим, або ж навіть потемніти на 1-2 тони.

Як вибрати тональний крем: важливі деталі

За словами експерта, інколи важко обрати один відтінок тонального. І їх краще змішувати між собою. Також важливо звертати увагу на жирність засобу.

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Наприклад, матуючий тональний без блиску стане поганим помічником для сухої шкіри, адже вона з часом почне лущитись.

А от при жирному типі варто обирати менш зволожувальний крем, аби обличчя не сяяло не природним кольором. Якщо ви – за легкість у макіяжі, і не любите відчувати на шкірі плівку (відчувається, як маска), обирайте тональний крем типу ВВ.

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