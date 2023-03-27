Солнцезащитный крем — незаменимая вещь для каждой женщины, особенно летом. Это эффективное средство помогает защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, преждевременного старения и потери влаги.

Как выбрать идеальный солнцезащитный крем и на что нужно обратить внимание – читайте в нашем материале.

Как выбрать солнцезащитный крем

Чтобы выбрать идеальный солнцезащитный крем, косметологи советуют обращать внимание на состав продукта, отметки UVA и UVB, ступите защиты SPF.

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Сперва стоит понимать, что существует три типа ультрафиолетовых лучей:

А/UVA/ — это длинные лучи. Из них состоит 90% всего излучения. Такие лучи не проявляются как ожог, но проникают вглубь эпидермиса, достигают глубоких слоев кожи и негативно влияют на ее состояние.

— это длинные лучи. Из них состоит 90% всего излучения. Такие лучи не проявляются как ожог, но проникают вглубь эпидермиса, достигают глубоких слоев кожи и негативно влияют на ее состояние. В/UVB/ – лучи средней длины составляют 10%, это тот спектр, благодаря которому человек загорает и обгорает. Они проникают в верхние слои кожи и являются причиной солнечных ожогов.

– лучи средней длины составляют 10%, это тот спектр, благодаря которому человек загорает и обгорает. Они проникают в верхние слои кожи и являются причиной солнечных ожогов. С/UVC/ — наиболее вредные, но они не достигают Земли, их поглощает озоновый слой.

То есть солнцезащитный крем — это косметическое средство, которое предохраняет кожу от вредного излучения типа UVA и UVB.

На полках магазинов косметики можно увидеть солнцезащитные кремы с пометками UVA или UVB. Однако по словам косметолога Марьяны Тычинской, хорошие, качественные кремы защищают сразу от двух типов лучей. И на качественном солнцезащитном креме должны быть две отметки — UVA и UVB.

Поэтому при выборе солнцезащитного крема обращайте внимание на типы лучей, от которых он защищает! Лучше, если косметическое средство будет защищать от лучей UVA и UVB!

Также важно обращать внимание на ступить защиты SPF.

SPF (Sun protection factor) — это фактор защиты от солнца. Именно фактор SPF чаще всего мы видим на упаковке разнообразных кремов, уходовых средств и даже тональных кремов.

— SPF – специальные вещества, которые поглощают ультрафиолетовые лучи, тем самым защищают кожу от ожогов, преждевременного старения и потери влаги, – говорит косметолог Марьяна Тычинская.

Рядом с отметкой SPF всегда есть цифры (индекс защиты). Чем выше индекс SPF, тем больше ультрафиолета блокирует это средство!

При выборе солнцезащитного крема помните об оттенке своей кожи, ведь от этого зависит, какой индекс SPF вам нужно выбрать:

Очень светлой коже (быстро обгорает) подойдет SPF 30-50 .

коже (быстро обгорает) подойдет . Если у вас светлый тон кожи (иногда обгорает) — SPF 15-30 .

(иногда обгорает) — . Для среднего оттенка кожи подойдет SPF 6-15 .

кожи подойдет . Смуглой и темной коже можно выбирать крем с SPF 2-10.

Также нужно обращать внимание на тип кожи. Например, людям с жирной/комбинированной и нормальной/сухой кожей нужно выбирать разные солнцезащитные кремы!

Косметолог Татьяна Пасека подготовила подборку солнцезащитных кремов для разных типов кожи. Вы можете просмотреть и найти косметическое средство, которое подойдет именно для вашей кожи.

Еще один важный момент — фильтры, входящие в состав солнцезащитных кремов. Они бывают:

химические — синтезированные органические соединения: циннаматы, салицилаты, бензофеноны. Они поглощают солнечную радиацию и обозначаются как Sun screen . Действие таких фильтров начинается через 20-30 мин после нанесения, за счет проникновения в верхние слои кожи. Могут вызвать аллергическую реакцию;

— синтезированные органические соединения: циннаматы, салицилаты, бензофеноны. Они поглощают солнечную радиацию и обозначаются как . Действие таких фильтров начинается через 20-30 мин после нанесения, за счет проникновения в верхние слои кожи. Могут вызвать аллергическую реакцию; физические (природные) — безопаснее, не токсичны, не накапливаются в коже и не вызывают аллергических реакций. Широко используются в средствах для чувствительной кожи и детских солнцезащитных кремах. Эти фильтры активны сразу после нанесения. В составе солнцезащиты они обозначаются как оксид цинка или диоксид титана.

Также стоит проконсультироваться с врачом, который посоветует идеальную защиту именно для вашей кожи!