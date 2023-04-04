Пилинг — это специальная косметическая процедура, которая предназначена для очищения кожи от ороговевших клеток. Слово пилинг происходит от английского to peel, то есть счищать или снимать.

Специальный состав пилинга вызывает контролируемые ожоги кожи. В результате повреждения и стресса клетки кожи лица начинают активно регенерироваться. А это помогает устранить множество эстетических недостатков — постакне, шрамы, мимические морщины, высыпания и тому подобное.

Поскольку пилинг повреждает кожу, после процедуры стоит придерживаться определенных правил, чтобы избежать негативных последствий.

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Для чего нужен пилинг, его виды и что нельзя делать после процедуры, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое пилинг и его виды

Пилинг — косметологическая процедура, предусматривающая удаление верхних ороговевших слоев кожи и активацию процессов активной регенерации клеток.

Косметолог Любовь Мерило отмечает, что существует три основных вида пилинга:

Поверхностный пилинг — очищает отмершие ткани кожи, удаляет пигментные пятна и мелкие морщинки. Такой пилинг помогает уменьшить угревую сыпь и считается самым деликатным, поскольку его состав деликатно отшелушивает верхние слои дермы.

пилинг — очищает отмершие ткани кожи, удаляет пигментные пятна и мелкие морщинки. Такой пилинг помогает уменьшить угревую сыпь и считается поскольку его состав деликатно отшелушивает верхние слои дермы. Срединный пилинг помогает разгладить морщины и корректирует рубцы.

пилинг помогает разгладить морщины и корректирует рубцы. Глубокий пилинг необходим для коррекции и визуального омоложения кожи. Данный вид является самым эффективным, но считается очень агрессивным.

— Чтобы определить, какой пилинг нужен именно вам, косметолог обязательно должен учесть особенности вашей кожи. На основе этого подбирается тип пилинга, — говорит косметолог.

Что нельзя делать после пилинга — правила

— Пилинг лица — очень эффективная, однако агрессивная процедура, которая предполагает удаление слоя эпидермиса, — говорит Мерило.

Чтобы уменьшить реабилитационный период и восстановить кожу, необходимо придерживаться грамотного постпилингового ухода, который обеспечит максимальную защиту поврежденным тканям.

Ни в коем случае нельзя в первые дни посещать солярии, бани, сауны, бассейны, косметические кабинеты и загорать на солнце.

Важно отказаться от скрабов, чтобы избежать дополнительного раздражения.

Если на лице образовались чешуйки, их ни в коем случае нельзя сдирать. Со временем они отпадут сами по себе.

В первые сутки нельзя касаться лица руками, иначе это может привести к микротравмам.

Нельзя наносить декоративную косметику (тональные кремы, пудры и т. д.).

Нельзя царапать и скрабировать лицо. Шелушение должно проходить самостоятельно.

Нельзя ходить на открытые водоемы любого типа, и желательно на первые две недели после пилинга отказаться от посещения тренажерного зала.

В первые три дня после процедуры нужно исключить гигиенические процедуры. Максимум можно протирать глаза и зону губ при помощи салфетки.

Если вы делали глубокий пилинг, вам стоит воздержаться от водогигиенических процедур. Продолжительность следует уточнить у косметолога.

Как ухаживать за кожей после процедуры?

Первые 3-4 дня после пилинга кожа нуждается в особенно нежном уходе с использованием увлажняющих средств и восстанавливающих кремов.

Старайтесь избегать прямого попадания солнечных лучей и используйте солнцезащитные средства при выходе на улицу.

Стоит увеличить объем потребляемой воды. Она способствует регенерации клеток.

В первый день каждые 2-3 ч нужно на 20 минут накладывать в виде маски специальные кремы вроде Пантенола или Бепантена.

После глубокого пилинга могут понадобиться обезболивающие средства и антибиотики (это нужно, чтобы снизить риск возникновения инфекций).

Соблюдение белковой диеты, в частности, стоит включить в рацион продукты, богатые желатином, полиненасыщенными кислотами (Омега-3).

Советуем спросить у своего косметолога, как именно вам ухаживать за кожей после пилинга. Ведь условия ухода отличаются в зависимости от вида процедуры и типа кожи.