Для того, чтобы вы были еще красивее, в мире появляется все больше новых бьюти-процедур. Одной из таких является чистка лица. Она считается одной из самых популярных услуг в косметологии.

Что такое чистка лица и кому она нужна – читайте в материале.

Чистка лица: что это и зачем ее делать

Косметолог Алина Кандыбка отмечает, что именно чистка лица позволяет очистить кожу от загрязнения, ороговевшего слоя кожи, секрета сальных желез и других загрязнений, скопление которых провоцирует воспаление кожи и появление высыпаний.

Сейчас смотрят

Правильно подобранная и проведенная чистка лица дает:

глубокое очищение кожи;

сужение пор;

уменьшение акне и других высыпаний;

выравнивание рельефа и цвета кожи;

повышение упругости кожи;

сокращение количества мелких морщин;

подготовку кожи к следующим процедурам.

Нужно ли делать чистку кожи

По словам эксперта, даже для здоровой кожи чистка не является необходимой процедурой.

— Лично я не советую делать мануальную чистку без надобности, потому что при мануальных чистках используются антисептики, которые не полезны для кожи. Ну и, конечно, есть мастера, которые любят травматизировать кожу до кровавой корки.

По словам Алины, после этого у людей появляется страх боли или длительного покраснения кожи. Для нормальной кожи достаточно ультразвукового пилинга (снять устаревшие частицы кожи и придать ей сияния).

Но если забит сальный проток, то коже тяжело дышать и выводить токсины. Она не может нормально выполнять свои обязанности. Тогда чистка – нужна, но больше для гигиены, чем для эстетики.

Забитые фолликулы – это благоприятная среда для размножения бактерий, что может привести к появлению папул и пустул (виды сыпей на поверхности кожи).

Кому можно, а кому нельзя делать чистку кожи

Если у вас жирная или комбинированная кожа, много черных точек, есть папулы и серый цвет лица, то чистку делать нужно. Ведь даже сыворотки и крема не работают в полную силу, потому что не могут попасть глубоко из-за забитых пор.

Важно, что чистка не должна быть болезненной и травматической.