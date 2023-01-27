Для того, щоб ви були ще красивішими, у світі з’являються все новіші б’юті-процедури. Однією з таких є чистка обличчя. Вона вважається однією з найпопулярніших послуг у косметології.

Що таке чистка обличчя і кому вона потрібна – читайте в матеріалі.

Чистка обличчя: що це і навіщо її робити

Косметолог Аліна Кандибка зазначає, що саме чистка обличчя дозволяє очистити шкіру від забруднення, ороговілого шару шкіри, секрету сальних залоз та інших забруднень, скупчення яких провокує запалення шкіри та появу висипань.

Зараз дивляться Правильно підібрана та проведена чистка обличчя дає: глибоке очищення шкіри;

звуження пор;

зменшення акне та інших висипань;

вирівнювання рельєфу та кольору шкіри;

підвищення пружності шкіри;

скорочення кількості дрібних зморшок;

підготовку шкіри до наступних процедур. Чи потрібно робити чистку обличчя За словами експерта, навіть для здорової шкіри чистка не є необхідною процедурою. – Особисто я не раджу робити мануальну чистку без потреби, тому що при мануальних чистках використовуються антисептики, які не є корисними для шкіри. Ну і звісно, є майстри, які люблять травматизувати шкіру до кривавої кірки. За словами Аліни, після цього у людей з’являється страх болю або довготривалого почервоніння шкіри. Для нормальної шкіри достатньо ультразвукового пілінгу (зняти застарілі частинки шкіри і надати їй сяяння). Але якщо забитий сальний протік, то шкірі важко дихати і виводити токсини. Вона не може нормально виконувати свої обов’язки. Тоді чистка – потрібна, але більше для гігієни, ніж для естетики. Забиті фолікули – це сприятливе середовище для розмноження бактерій, що може призвести до появи папул і пустул (види висипів на поверхні шкіри). Кому можна, а кому не можна робити чистку шкіри Якщо у вас жирна або комбінована шкіра, багато чорних цяток, є папули і пустили, сіруватий колір обличчя, то чистку робити потрібно. Адже навіть сироватки і креми не працюють у повну силу, бо не можуть потрапити глибоко через забиті пори. Важливо, що чистка не повинна бути болючою і травматичною. – Навіть якщо у вас проблемна шкіра, то чистку раджу робити не частіше ніж один раз на місяць. Зараз існує багато інших способів підтримувати шкіру чистою. Ну звісно, один з них – правильно підібраний домашній догляд, – наголосила косметологиня. Читайте також: Маска під очі від зморшок у домашніх умовах: рецепти

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