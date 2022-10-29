Калия йодид – лекарственное средство, которое, как и многие другие, имеет противопоказания. Когда и кому его нельзя принимать, рассказывает семейный врач Александр Прокопчук.

– Прежде всего, калия йодид не нужно принимать людям, которым исполнилось 40 лет. – объясняет врач. – И вот почему. С возрастом активность щитовидной железы уменьшается, и она не поглощает не только йодид калия как средство профилактики против поражения радиацией, но и не воспринимает даже радиоактивный йод.

А поскольку сам йод является токсичным веществом, то лишний раз его принимать не следует.

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Вторая причина отказаться от калия йодида – аллергия на йодсодержащие препараты и на сам йод.

Как узнать, что есть аллергия. Если когда-нибудь у вас была сыпь после того, как обработали йодом рану или он попал на кожу, то это и есть аллергическая реакция. Тогда калия йодид в любом возрасте вам не нужен.

Есть еще большой список заболеваний, когда йод противопоказан. О них можно узнать у своего семейного врача.

Если вы попадаете под противопоказания, не нужно паниковать. Ведь калия йодид не панацея от радиоактивного поражения. Запомните – этот препарат защищает всего один орган от всего одного радиоактивного элемента.

А вам необходимо защитить весь организм. Итак, выбирайте не менее эффективные средства защиты от радиации: пребывание в укрытии до особого распоряжения или эвакуация.